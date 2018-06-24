Солістка гурту KAZKA зізналась, чи соромиться своїх зайвих кілограмів

Учасниця українського гурту KAZKA Олександра Зарицька в інтерв’ю розповіла, що коли вона виходить на сцену, її вже перестає хвилювати зайва вага.

Про це дівчина поділилась в інтерв’ю "Світському життю", передає ТСН.

Співачка не звертає увагу на зайві кілограми, а насолоджується енергією, яка їй дарує публіка. Але схуднути вона би все ж хотіла.

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Якщо ти собі не подобаєшся у дзеркалі, то ти повинна робити багато чого, щоб подобатися собі. Я не приховую того, що я хотіла б ще трошки схуднути, але мені здається, що найголовніше це те, що коли ми виходимо на сцену, а там така шалена публіка, яка нас так завжди зустрічає, то те, що в тебе пару зайвих кілограмів, не хвилює,

– прокоментувала Зарицька.

Молода виконавиця додала, що вже чотири роки не споживає м’яса, оскільки "завжди прагне справедливості". Окрім цього вона часто відвідує різноманітні паради. Один з останніх – Марш рівності у Києві.

"Найсміливіші там були транссексуали і в них можна трохи повчитися жіночності, як вдягатися. Це насправді дуже цікаві люди. Це моє хобі, я люблю по парадах ходити. Це також стосується прав жінок і людей з обмеженими можливостями, тварин також я підтримую і чотири роки не їм м'яса. Я завжди прагну справедливості", – підкреслила артистка.