Солістка гурту "НеАнгели" опублікувала яскраві фото з відпочинку в Туреччині

Одна із зірок популярного гурту "НеАнгели" – Вікторія (справжнє ім'я – Катерина Смеюха) – подалась на відпочинок до сонячної Туреччини. Українська співачка весело проводить час, публікуючи яскраві фото на сторінці в соціальній мережі Instagram.

На відпочинок зірка поїхала з подругою. Однак вилетіти в запланований день їм так і не вдалося через погані погодні умови. Відтак рейс солістки гурту "НеАнгели" перенесли. Однак зірка сприйняла це по-релігійному, зазначивши, що їх "Бог врятував від поганого". Вікторія нетипово обіграла цю ситуацію, запропонувавши прихильникам вгадати країну, яку вона планує відвідати.

Читайте також: Учасниця гурту "НеАнгели" кумедно відреагувала на критику прихильників щодо зміни її іміджу

Допис, поширений ВИКТОРИЯ неАнгелы️. (@vikanablack) 21 Бер 2018 р. о 8:25 PDT

Непогода все ж не стала на заваді поїздці і Вікторія Смеюха добралась до колоритної Каппадокії, яка розташована в турецькій провінції Невшехір. Там співачка не гає часу та активно пізнає турецьку культуру і відвідує туристичні місця, від яких перехоплює дух.

Відвідали підземне місто. Тут, в Каппадокії, безліч підземель. Найглибше – 140 метрів. Важко було пробратися тунелем, який буд дуже вузьким та низьким. Я весь час билась головою,

– написала Вікторія Смеюха.

Окрім цього, зірка позувала на фоні Долини голубів та в келії монахів. Колоритні знімки вражають східною екзотикою та казковими місцями.

Неймовірні кадри відпочинку із захопленням коментували прихильники знаменитості. Люди відзначали, наскільки Вікторія розкішно виглядає та вміє шукати захопливі фони для світлин.

Допис, поширений ВИКТОРИЯ неАнгелы️. (@vikanablack) 22 Бер 2018 р. о 2:26 PDT

Допис, поширений ВИКТОРИЯ неАнгелы️. (@vikanablack) 22 Бер 2018 р. о 6:06 PDT

Допис, поширений ВИКТОРИЯ неАнгелы️. (@vikanablack) 22 Бер 2018 р. о 12:53 PDT

Допис, поширений ВИКТОРИЯ неАнгелы️. (@vikanablack) 23 Бер 2018 р. о 2:05 PDT

Допис, поширений ВИКТОРИЯ неАнгелы️. (@vikanablack) 23 Бер 2018 р. о 5:04 PDT

Допис, поширений ВИКТОРИЯ неАнгелы️. (@vikanablack) 23 Бер 2018 р. о 6:39 PDT