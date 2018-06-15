Солістка гурту "НеАнгели" знялася повністю оголеною в еротичній фотосесії (18+)
Солістка дуету "НеАнгели" Слава Камінська вразила шанувальників у соціальних мережах інтимними знімками.
Наразі Слава подорожує по Нью-Йорку і ділиться враженнями зі своїми підписниками. Проте напередодні співачка поширила неочікуваний і провокативний знімок на своїй сторінці в Instagram.
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"На добраніч! Усім, хто вдома", – прокоментувала фото Слава.
На фото жінка позує абсолютно оголеною, стоячи на ліжку. При цьому освітлення в кімнаті червоного кольору з надписом "Цілуй", що створює особливу атмосферу інтимності.
Слава Камінська / Instagram
Джерело: 24 Канал
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