Солістка гурту "НеАнгели" знялася повністю оголеною в еротичній фотосесії (18+)

Солістка дуету "НеАнгели" Слава Камінська вразила шанувальників у соціальних мережах інтимними знімками.

Наразі Слава подорожує по Нью-Йорку і ділиться враженнями зі своїми підписниками. Проте напередодні співачка поширила неочікуваний і провокативний знімок на своїй сторінці в Instagram.

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"На добраніч! Усім, хто вдома", – прокоментувала фото Слава.

На фото жінка позує абсолютно оголеною, стоячи на ліжку. При цьому освітлення в кімнаті червоного кольору з надписом "Цілуй", що створює особливу атмосферу інтимності.



Слава Камінська / Instagram