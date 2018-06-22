Солістка гурту ONUKA похизувалась здійсненням своєї мрії: фотофакт

Лідер гурту ONUKA Наталія Жижченко зізналась, що вона втілила у життя одну з найзаповітніших мрій. Зробила співачка це разом з чоловіком – солістом The Maneken Євгеном Філатовим.

Подружжя музикантів Наталії Жижченко та Євгена Філатова – одне з найбільш оригінальних в українському шоу-бізнесі. Як й інші творчі люди, артисти намагаються отримувати якомога більше емоцій, відвідуючи європейські країни та здійснюючи свої мрії.

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Так, під час мандрівки до колоритної Норвегії пара вирішила реалізувати свій задум – підкорити найпівнічнішу точку світу. Не стримуючи свого захвату Наталія Жижченко показала підтвердження того, що їм вдалось подолати цей шлях.

Мрії збуваються,

– лаконічно написала вокалістка гурту ONUKA.

До допису артистка приєднала фото, на якому зображений завірений сертифікат про підкорення найпівнічнішої точки світу.

Допис, поширений ONUKA (@onukaofficial) 21 Чер 2018 р. о 3:37 PDT

Водночас на сторінці в Євгена Філатова з'явилось яскраве фото з поїздки подружжя в Норвегію.