Солістка гурту "Пара нормальних" зробила однакове татуювання з мамою: фото

Українська співачка з відомого гурту "Пара нормальних" Анна Добриднєва зробила парне татуювання з мамою. Малюнок нанесли на зап'ястя.

Для татуювання зірка обрала казковий персонаж – фею, передає ТСН.

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"Це фея. Чарівне створіння, в руках якої зосереджена сила магії. Метелик, як відомо – вільний дух, легкість, гармонія, відкритість світу, жіночність. Але головне – це символ перетворення, трансформації особистості і змін на краще ", – пояснила Анна Добриднєва.

Зробити татуювання погодилась і мама співачки – Наталія. Жінка не тільки сіла в крісло майстра тату, але й дозволила доньці нанести частину малюнка, адже Анна Добриднєва проходить навчання з нанесення татуювання.



Співачка з гурту "Пара нормальних" зробила татуювання з мамою

Я завжди із захопленням дивлюся на татуювання Ані. Ідея була доньки, але пропозиція про негайну реалізацію – моя. Я вважаю, що у батьків і дітей має бути багато дотичних точок,

– поділилась Наталія Добриднєва.

Співачка ж розповіла, що не випадково вони обрали зап'ястя для малюнку. За її словами, ліва сторона відображає жіночий принцип, що відповідає за емоції, жіночність та творчість.