Солістка гурту The Hardkiss поскаржилась на європейський сервіс під час концертів

Юлія Саніна, яка є фронтменом гурту The Hardkiss, вирішила розповісти правду про те, як вона гастролює з колективом. При цьому зірка поскаржилась, що в Європі значно гірший сервіс.

Український гурт The Hardkiss здобуває дедалі більшу прихильність за кордоном. Артисти щоразу вирушають на численні гастролі, тішачи своїх прихильників у Європі. Відтак знаменитості мають чималий досвід у музичних мандрівках.

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Солістка гурту Юлія Саніна вирішила зізнатись, де сервіс під час концерту кращий. Співачка здивувала заявою, що в Європі все роблять значно повільніше, відтак українці є кращими фахівцями, аніж їх іноземні колеги.

Чим більше гастролюємо в Європі, тим більше любимо Україну. От правда, так як працюють люди в шоу-бізнесі у нас, якість, професіоналізм, швидкість, так в Європі не роблять,

– зазначила Юлія Саніна.

Понад 22 тисячі прихильників зірки підтримали її в такій несподіваній заяві. Люди відзначили, що українці трудоголіки та віддають багато часу своїй роботі, звідси – і результати. Серед коментаторів знайшлись й такі, хто не підтримав Юлію Саніну, додавши, що якість музики там інший, відтак не варто судити за сервісом шоу-бізнес.