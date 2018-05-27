Солістка гурту The Hardkiss розповіла про казковий відпочинок в Греції
Юлія Саніна, яка є солісткою популярного гурту The Hardkiss, та її чоловік Валерій Бебко вирушили на кілька днів до сонячної Греції. Яскраві фото пара опублікувала на сторінці в Instagram.
Після народження сина Юлія Саніна забула про курортний відпочинок. Зіркове подружжя вдало поєднує насичений робочий графік та батьківство. Будні Юлія Саніна та Валерій Бебко вирішили розбавити яскравим відпочинком в Греції. Це перша відпустка музикантів без дитини.
Читайте також: Кріштіану Роналду з коханою відпочили на Ібіці: ніжні поцілунки і веселощі у морі
Про романтичний відпочинок в Греції Юлія Саніна розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій, передає ТСН. Зірка зізналась, що спершу насолоджувались відпусткою, однак згодом відчули гризіння совісті, адже їхня дитина не побачила краси іншої країни.
"Ми їхали з таким настроєм, типу, клас, ось ми відірвемося удвох. Але потім, на день 3 – 4, совість починає мучити, ось, мовляв, залишили дитину, вона б тут так гарно пограла, море. Але, оскільки воно було холодне, це мене заспокоювало. Погода була погана і ми дуже багато перебували в номері," – розповіла Юлія Саніна.
Під час відпочинку зірки не стримували себе дієтами, відтак трішки набрали вагу. Це помітила костюмер гурту The Hardkiss. Однак Юлія Саніна кумедно відреагувала на коментування її фігури.
Читайте також: Щаслива та засмагла: Катя Осадча показала чарівні фото з відпочинку
Ми з чоловіком повернулися з Греції, де у нас був медовий тиждень без дитини. І коли ми приїхали, наша стилістка сказала нам, що ми трохи поправились. Я подивилася на себе і подумала, ну хоч засмагли,
– кумедно зазначила Юлія Саніна.
Наразі гурт The Hardkiss активно займається творчістю. Зірки нещодавно випустили нову пісню та кліп з назвою "Мелодія". Трек став одним із найпопулярніших в мережі.