Солістка гурту The Hardkiss розповіла про казковий відпочинок в Греції

Юлія Саніна, яка є солісткою популярного гурту The Hardkiss, та її чоловік Валерій Бебко вирушили на кілька днів до сонячної Греції. Яскраві фото пара опублікувала на сторінці в Instagram.

Після народження сина Юлія Саніна забула про курортний відпочинок. Зіркове подружжя вдало поєднує насичений робочий графік та батьківство. Будні Юлія Саніна та Валерій Бебко вирішили розбавити яскравим відпочинком в Греції. Це перша відпустка музикантів без дитини.

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Допис, поширений Юлия Санина (@the_hardkiss) 13 Тра 2018 р. о 3:06 PDT

Про романтичний відпочинок в Греції Юлія Саніна розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій, передає ТСН. Зірка зізналась, що спершу насолоджувались відпусткою, однак згодом відчули гризіння совісті, адже їхня дитина не побачила краси іншої країни.

"Ми їхали з таким настроєм, типу, клас, ось ми відірвемося удвох. Але потім, на день 3 – 4, совість починає мучити, ось, мовляв, залишили дитину, вона б тут так гарно пограла, море. Але, оскільки воно було холодне, це мене заспокоювало. Погода була погана і ми дуже багато перебували в номері," – розповіла Юлія Саніна.

Допис, поширений Юлия Санина (@the_hardkiss) 6 Тра 2018 р. о 10:00 PDT

Під час відпочинку зірки не стримували себе дієтами, відтак трішки набрали вагу. Це помітила костюмер гурту The Hardkiss. Однак Юлія Саніна кумедно відреагувала на коментування її фігури.

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Ми з чоловіком повернулися з Греції, де у нас був медовий тиждень без дитини. І коли ми приїхали, наша стилістка сказала нам, що ми трохи поправились. Я подивилася на себе і подумала, ну хоч засмагли,

– кумедно зазначила Юлія Саніна.

Допис, поширений Юлия Санина (@the_hardkiss) 5 Тра 2018 р. о 7:08 PDT

Наразі гурт The Hardkiss активно займається творчістю. Зірки нещодавно випустили нову пісню та кліп з назвою "Мелодія". Трек став одним із найпопулярніших в мережі.