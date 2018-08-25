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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Солістка гурту "ВІА Гра" Анастасія Кожевникова вийшла заміж: перші фото

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Анастасія Кожевникова вийшла заміж
Анастасія Кожевникова вийшла заміж / Фото із соцмереж

Вокалістка популярного гурту "ВІА Гра" Анастасія Кожевникова пішла під вінець. Зірка зіграла весілля в особливий для України день – День Незалежності.

24 серпня у столиці відбулась весільна церемонія співачки Анастасії Кожевникової. Обітницями пара обмінялась в одному з заміських комплексів Києва. 

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Обранцем артистки став таємничий брюнет Кирило. Свого чоловіка Анастасія Кожевникова ретельно оберігає від надмірної уваги журналістів, відтак не відомо ані прізвища нареченого, ані його місце роботи. Тривалий час артистка замовчувала стосунки з коханим. 

Весільна церемонія Анастасії Кожевникової була розкішною. Обітницями пара обмінялась біля квіткової арки, яка ефектно виглядала на фоні природи. До вівтаря солістка гурту "ВІА Гра" вийшла класичну білу мереживну сукню з фатою. Вбрання нареченої підкреслило струнку фігуру зірки, а оголені плечі додали образу грайливості. 


Анастасія Кожевникова вийшла заміж

Водночас наречений Кирило вбрав білі штани, синій піджак та сорочку. Образ наречений завершив стильним метеликом. Пара виглядала дуже щасливо.

У мережі вже з'явились перші кадри з весілля. Їх опублікували співачка гурту "ВІА Гра" Еріка Герцег і екс-солістка Міша Романова. Окрім цього, на весіллі побувала й телеведуча Катя Осадча. 


Весілля солістки гурту "ВІА Гра"


Весілля співачки Анастасії Кожевникової

Теги: LifeStyle Музика Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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