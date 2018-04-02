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Солістка гурту "Время и Стекло" показала знімки з відпочинку в Південній Кореї: яскраві фото

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Надія Дорофеєва відпочивала у Сеулі
Надія Дорофеєва відпочивала у Сеулі

Популярна українська співачка та солістка гурту "Время и Стекло" Надія Дорофеєва поїхала на відпочинок до Сеула, що в Південній Кореї. Знаменитість подалась до країни зі своєю подругою Валерією Бородіною.

Відомо, що зірка вміло поєднала відпочинок з роботою. Надія Дорофеєва, яка співпрацює з бутіком корейських брендів Sododo, вирушила до Сеула в пошуках стильних та якісних речей. Співачка вже анонсувала, що нова колекція буде просто неймовірною.

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Попри пошуки нових речей Надія Дорофеєва встигала зробити яскраві знімки. На фото співачко радісно позує з коліжанками, не приховуючи захвату від поїздки. За словами Валерії Бородіни, це третя спільна поїздка до Сеула, однак кожного разу зірка знаходить в місті щось захопливе, те, що додає натхнення для творчості.

Ну все в цій поїздці прекрасно. І новий одяг для Sododo, і погода, і навіть їжа вже здається не такою гострою,
– задоволено написала Надія Дорофеєва.

Окрім цього, зірка сповістила, що затримається у Південній Кореї ще на день, оскільки її рейс відтермінували. Однак навряд чи співачка розчарується, бо, судячи зі знімків, вона в захваті від Сеула.

Perfect Seoul

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Теги: LifeStyle Музика Південна Корея
Джерело: 24 Канал
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