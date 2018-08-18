Солістка рок-гурту "Huntress" Джилл Джанус покінчила життя самогубством

Вокалістка відомого гурту "Huntress" Джилл Джанус померла у віці 43 років. Несподівано для всіх родичів та друзів артистка покінчила життя самогубством.

У штаті Орегон, що в США, знайшли тіло відомої співачки – Джилл Джанус. зірка була вокалісткою рок-гурту "Huntress" та вважалась однією з найкрасивіших виконавець в стилі "метал".

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За інформацією правоохоронців, смерть артистки наступила 14 серпня. Поліція розглядає версію самогубства, однак наразі деталей смерті Джилл Джанус не розголошують.

Трагічну новину підтвердили учасники гурту "Huntress". У дописі музиканти підтвердили здогадки правоохоронців, зазначивши, що зірка тривалий час боролась з психічними розладами та страждала від депресії. Про це заявляла й сама Джилл Джанус, привертаючи увагу громадськості до людей з проблемами психіки.

Джилл Джанус – співачка каліфорнійської хеві-метал-групи "Huntres" – померла у вівторок, 14 серпня. Тривалий час вона мала психічні захворювання та оселилась в штаті Орегон. Джанус публічно говорила про свої проблеми зі здоров'ям, сподіваючись скерувати інших на вирішення та подолання цієї поширеної проблеми в світі,

– зазначили музиканти гурту "Huntress".

Зазначимо, що трагічна новина засмутила чимало людей, адже творчістю Джилл Джанус захоплювались тисячі прихильників у всьому світі. Американку було визнано найкрасивішою вокалісткою рок-гурту.

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Співати Джилл Джанус почала ще в дитинстві. Згодом вона почала втілювати у життя численні музичні проекти, включаючи її роль як вокалістки у жіночих рок-програмах "The Starbreakers" та "Chelsea Girls". Окрім цього, Джилл Джанус була співавтором та творцем рок-опери, яку записала разом з Ангусом Кларком.

У США співачка була відома не тільки завдяки її творчості, але й благодійною роботою. Джилл Джанус на телебаченні порушувала питання психічного здоров'я людей, проблеми захисту тварин та загалом медицини.