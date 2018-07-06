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Солістка The Hardkiss показала струнку фігуру на казковому відпочинку: фото

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Юлія Саніна
Юлія Саніна / Instagram / @the_hardkiss

Юлія Саніна, яка є солісткою українського рок-гурту The Hardkiss зараз відпочиває на відпочинку в Туреччині разом зі своїм сином Данилом та чоловіком Валерієм Бебко.

Оскільки подружжя часто постійно проводить свої спільні гастролі разом, музиканти вирішили відпочити від шаленого ритму та відправитись на казковий відпочинок в Туреччину. Сім’я весело проводить час та любується миловидними краєвидами.

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Зокрема, 28-річна Юлія опублікувала фото в Instagram, на якому продемонструвала струнку фігуру, освоюючи сапбордінг (серфінг з веслом). На іншому фото зірка взяла до себе свого маленького сина.


Юлія Саніна в Туреччині


Юлія Саніна з сином Данилом в Туреччині

Освоїла сапбордінг і на ньому ж відвідала сусідній острів. Непогано, особливо, коли вітер попутний. Дивно, але на ранок спина і руки не боліли, маленька неприємність у вигляді мозоля на руці, а так супер. Хочу тепер віндсерфінг випробувати,
– прокоментувала свій перший досвід сапбордінгу українська співачка.

Валерій Бебко також опублікував миловидне сімейне фото з Юлією та Данилом з відпустки в Туреччині.

 

 

Теги: Новини України LifeStyle Еротика Музика відпочинок
Джерело: 24 Канал
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