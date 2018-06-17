Солістки гурту "НеАнгели" поділились яскравими знімками з Нью-Йорка
Учасниці популярного українського гурту "НеАнгели" Слава та Віка вирушили у світове турне. Попри насичену роботу зірки не забувають про відпочинок та прихильників у мережі. Відтак регулярно діляться своїми яскравими знімками з США.
Instagram для артистів – це своєрідна мекка, адже саме тут зірки можуть поділитись буденними пригодами та навіть інтимними знімками. Водночас прихильники можуть більше пізнати своїх кумирів та насолодитись переглядом кадрів їхнього звичного життя.
Читайте також: Учасниці гурту "НеАнгели" похизувались струнким тілом в купальниках: пікантні фото
Вокалістки українського гурту "НеАнгели" не оминають увагою соцмережу та активно заповнюють свій блог яскравими світлинами. Слава та Віка виступили в США й опублікували захопливу серію фото зі свого турне. Одне із міст, яке відвідали артистки, був Нью-Йорк. Судячи зі знімків, американський мегаполіс справив неабияке враження на співачок, адже вони поділились десятками знімків звідти.
Слава та Віка щасливо позували перед камерою в центральному парку Манхеттена, на славнозвісному Бродвеї та просто на колоритних вулицях Нью-Йорка. Не забули співачки побачити легендарну Статую Свободи, яка вважається своєрідним символом міста. Окрім цього, зірки здійснили поїздку на поромі, з якого відкривається неймовірний вид на місто та пам'ятник.
Вибір редакції
-
Після сутичок та численних затримань у Києві завершився Марш рівності: фото і відеосьогодні, 11:08
-
Прем'єр Угорщини нагородить футболістів-сепаратистів з Закарпаття за перемогу у невизнаному ЧСсьогодні, 10:31
-
Головні новини 16 червня: розмова Порошенка і Макрона, Росія проти США, вибух у Черкасахсьогодні, 09:07