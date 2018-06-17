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Солістки гурту "НеАнгели" поділились яскравими знімками з Нью-Йорка

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Гурт "НеАнгели" в світовому турне
Гурт "НеАнгели" в світовому турне / Фото із соцмереж

Учасниці популярного українського гурту "НеАнгели" Слава та Віка вирушили у світове турне. Попри насичену роботу зірки не забувають про відпочинок та прихильників у мережі. Відтак регулярно діляться своїми яскравими знімками з США.

Instagram для артистів – це своєрідна мекка, адже саме тут зірки можуть поділитись буденними пригодами та навіть інтимними знімками. Водночас прихильники можуть більше пізнати своїх кумирів та насолодитись переглядом кадрів їхнього звичного життя. 

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Вокалістки українського гурту "НеАнгели" не оминають увагою соцмережу та активно заповнюють свій блог яскравими світлинами. Слава та Віка виступили в США й опублікували захопливу серію фото зі свого турне. Одне із міст, яке відвідали артистки, був Нью-Йорк. Судячи зі знімків, американський мегаполіс справив неабияке враження на співачок, адже вони поділились десятками знімків звідти. 

Слава та Віка щасливо позували перед камерою в центральному парку Манхеттена, на славнозвісному Бродвеї та просто на колоритних вулицях Нью-Йорка. Не забули співачки побачити легендарну Статую Свободи, яка вважається своєрідним символом міста. Окрім цього, зірки здійснили поїздку на поромі, з якого відкривається неймовірний вид на місто та пам'ятник. 

 

 

 

 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

 

 

 

 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

 

 

 

 

Теги: Новини України LifeStyle Новини США Музика Подорожі
Джерело: 24 Канал
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