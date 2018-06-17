Солістки гурту "НеАнгели" поділились яскравими знімками з Нью-Йорка

Учасниці популярного українського гурту "НеАнгели" Слава та Віка вирушили у світове турне. Попри насичену роботу зірки не забувають про відпочинок та прихильників у мережі. Відтак регулярно діляться своїми яскравими знімками з США.

Instagram для артистів – це своєрідна мекка, адже саме тут зірки можуть поділитись буденними пригодами та навіть інтимними знімками. Водночас прихильники можуть більше пізнати своїх кумирів та насолодитись переглядом кадрів їхнього звичного життя.

Читайте також: Учасниці гурту "НеАнгели" похизувались струнким тілом в купальниках: пікантні фото

Вокалістки українського гурту "НеАнгели" не оминають увагою соцмережу та активно заповнюють свій блог яскравими світлинами. Слава та Віка виступили в США й опублікували захопливу серію фото зі свого турне. Одне із міст, яке відвідали артистки, був Нью-Йорк. Судячи зі знімків, американський мегаполіс справив неабияке враження на співачок, адже вони поділились десятками знімків звідти.

Слава та Віка щасливо позували перед камерою в центральному парку Манхеттена, на славнозвісному Бродвеї та просто на колоритних вулицях Нью-Йорка. Не забули співачки побачити легендарну Статую Свободи, яка вважається своєрідним символом міста. Окрім цього, зірки здійснили поїздку на поромі, з якого відкривається неймовірний вид на місто та пам'ятник.

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 13 Чер 2018 р. о 3:43 PDT

Допис, поширений ВИКТОРИЯ неАнгелы️. (@vikanablack) 14 Чер 2018 р. о 8:02 PDT

Допис, поширений ВИКТОРИЯ неАнгелы️. (@vikanablack) 14 Чер 2018 р. о 8:25 PDT

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 14 Чер 2018 р. о 10:12 PDT

Допис, поширений ВИКТОРИЯ неАнгелы️. (@vikanablack) 14 Чер 2018 р. о 12:16 PDT

Допис, поширений ВИКТОРИЯ неАнгелы️. (@vikanablack) 14 Чер 2018 р. о 9:11 PDT

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 13 Чер 2018 р. о 9:28 PDT

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 14 Чер 2018 р. о 11:03 PDT

Допис, поширений ВИКТОРИЯ неАнгелы️. (@vikanablack) 15 Чер 2018 р. о 9:53 PDT

Допис, поширений ВИКТОРИЯ неАнгелы️. (@vikanablack) 15 Чер 2018 р. о 11:16 PDT