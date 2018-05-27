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Юлія Ліпенцева

"Соло. Зоряні війни. Історія": Disney розкриває персонажів, вбиваючи масштаб

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"Соло. Зоряні війни. Історія" / Кадр із фільму

Космічний вестерн про Хана Соло важко назвати провальним, бо його сприймуть і "мастодонти", які дивляться Star Wars з дитинства, і глядачі, які майже не розбираються у цій заплутаній історії з безлічі сюжетних ліній.

Звідки у Хана Соло його прізвисько, як і коли він зустрів Чубакку, за яких обставин в майбутньому один з найкращих пілотів далекої-далекої галактики обжився своїм легендарним космічним кораблем... Нове "діснеївське" кіно намагається красиво відповісти на всі ці питання. Очікувані відповіді "Соло" дає, і навіть старається більше повернутись в концепт космічного вестерну, щоб бути схожим на "трушні" епізоди, але за цією історією не проглядається атмосфера рідних Зоряних Воєн.

Фільм ніби звужує рамки всесвіту, створеного Лукасом, позбавляючи його розмаїтих планет і їхніх колоритних жителів. Більшість часу ми дивимось на команду людей, дроїда і Чуї (на щастя, тут є Чуї), а весь антураж виглядає вигаданим землянами з дуже обмеженим польотом фантазії. Навіть сюжетно ніякий "Валеріан" дає більшу насолоду від краси вигаданого світу. У тому, що "Соло" повен пригод, сумніву немає. Та, на жаль, фільм настільки самобутній і обмежений, що втрачає емоційний зв'язок зі своїми попередниками.

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У Зоряних Воєн є специфічна магія: коли від першої ноти та жовтих букв з передісторією на екрані і до останнього кадру ти опиняється в масштабному всесвіті, де не просто почуваєшся мурашкою, а вважаєш мурашкою всю свою планету. Коли ти уважно дивишся кіно, але все одно відчуваєш, що є щось поза кадром, щось, що ти упустив чи не знаєш, бо ж Зоряні Війни не обмежуються лише серією кінофільмів. Кожен фільм франшизи, так чи інакше, підкреслював неосяжність історії, за якою ми з вами спостерігаємо на екрані. "Соло" ж зводить її до розміру сірникової коробки, що точно поміститься у голови нових потенційних глядачів, яким глибоко байдуже на гумового Йоду з 1980-го.

Режисери Філ Лорд і Кріс Міллер ("Мачо і ботан", "Лего. Фільм"), які спочатку займались фільмом, спричинили чимало шуму в пресі, бо покинули проект в розпалі зйомок через творчі розбіжності з керівництвом. В той момент публіка вже зробила ставку на провал стрічки. Замість вище згаданого дуету студія найняла Рона Говарда, який екранізував книги Дена Брауна, зняв "Гонку" і оскароносні "Ігри розуму". Коли Говард добрався до штурвалу, то перезняв близько 80% матеріалу. Хороші новини у тому, що йому вдалось зняти цікавий пригодницький вестерн, погані у тому, що якби не Тисячолітній Сокіл і Чубакка, глядачі могли б забути що дивляться "Зоряні Війни".

Актори зіграли свої ролі чудово. За них хочеться переживати, а їхні пригоди та переживання, без перебільшення, захоплюють увагу. Емілія Кларк не нагадує Буренароджену Матір Драконів з "Гри престолів", а Тенді Ньютон не відсилає думками до популярного серіалу "Світ Дикого Заходу", хоча такий ризик був. Вуді Гаррельсон ефектно виглядає у ролі наставника для Хана Соло, а Дональд Гловер, який недавно підняв світ на вуха своїм треком This is America, вписався в роль Лендо Калріссіана. Щодо головного персонажа, то хоча в пресі давно точились чутки, що Олден Еренрайк далеко не Гарісон Форд і провалить роль Хана Соло, актор добре впорався із поставленим завданням. Його Хан більш наївний, менш цинічний, якраз такий, якими бувають в молодості ще не побиті досвідом і розчаруваннями контрабандисти. Звісно, він не Форд, але невже хтось на це справді розраховував? Основне, що сам Гаррісон роботу актора одобрив.

Хочеться звернути увагу не лише на людські ролі у фільмі, бо дроїд L3-37 справляє неабияке враження. Коли "органічний хазяїн" питає дроїдку, чи тій щось потрібно, вона відповідає "Рівноправ'я". Борчиня за права роботів і справжня вирішувачка проблем, L3-37 виглядає повноцінним та цікавим персонажем, який не поступається людям у кадрі. Забравши R2D2 i C3PO з очей глядачів, Рон Говард не залишив нас без заміни. Ця залізяка вміє за себе постояти і "дати жару", навіть повстання машин вчинити, якщо захоче. В цьому фільмі взагалі достатньо багато сильних жіночих персонажів.

В цілому, "Соло" залишає хороше враження і не викликає розчарування. Найбільше в цьому кіно обурює хіба що те, як один негідник посмів назвати Чубакку шваброю. Решта — терпимі недоліки, які не псують загальну картину. Шкода лише, що ця картина не така масштабна, якою могла би бути.

Трейлер фільму "Соло. Зоряні війни. Історія": дивіться відео

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Автор: Юлія Ліпенцева
Теги: LifeStyle Публікації Кіно Зоряні війни
Джерело: 24 Канал
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