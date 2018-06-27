Солодкий дарунок Атлантики – Бастардо: що відомо про виробництво вина

Виплеканий теплим кримським сонцем та облюбований українцями – Бастардо. Цей сорт червоного винограду, незважаючи на своє заморське походження, є дуже популярним в Україні. Вина Бастардо вирізняються особливою тонкістю та приємним смаком, і, що характерно, вони за доволі короткий термін набувають насиченого кольору, притаманного добре витриманим винам.

Сомельє Микола Гупало зазначає, що сорт винограду Бастардо дуже поширений в країнах Східної Європи. Його батьківщиною прийнято вважати острів Мадейра. В XIX сторіччі Бастардо завезли на територію Кримського півострова.

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Солодкі ягоди Бастардо з оптимальним поєднанням кислоти якнайкраще підходять для виробництва першокласних десертних вин з оригінальним оксамитовим ароматом та глибоким темно-рубіновим забарвленням. Хоча з цього сорту також охоче виготовляють напівсолодкі і навіть сухі вина. А в купажах з іншими червоними сортами з Бастардо виходять чудові міцні та кріплені вина.



Сорт Бастардо – родом із Франції

На території України Бастардо виробляють різних кондицій – від сухих до солодких. Колір може зустрічатися різних червоних відтінків – від гранатового до рубінового. В ароматі Бастардо зустрічаються відтінки шипшини, вишні, троянди; а смак – м’який, збалансований, оксамитовий, з нотками шоколаду.



Бастардо подають до м'яса та десертів

Сортові вина Бастардо різнопланові у гастрономічному поєднанні. Сухі подають до основних страв, а напівсолодкі – до солодкого столу.

До сухих вин Бастардо добре підходять страви з дичини та м’яса. А до солодких вин непогано пасують десерти та фрукти,

– наголосив інженер-винороб Микола Гупало.

Якщо Ви досі не куштували вина Бастардо, не вагайтеся – спробуйте це солодке задоволення. Це вино точно не залишить байдужим, і займе гідне місце у Вашому домашньому винному барі.