Вбивство 7-річної дівчинки в Одесі: затримано 31-річного чоловіка, проводиться розслідування

В Одесі поліція розслідує вбивство 7-річної дівчинки, тіло якої виявили в підвалі неподалік від дому. За підозрою у злочині затримали 31-річного місцевого жителя.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора.

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Що відомо про вбивство 7-річної дівчинки

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вбивства малолітньої дитини в Одесі.

До відділення поліції звернулась жінка з інформацією про те, що її 7-річна донька 18 червня ввечері вийшла з дому і не повернулась. Вдень 19 червня в підвальному приміщенні поблизу житлового будинку було виявлено тіло дівчинки з явними ознаками насильницької смерті,

– йдеться у повідомленні.

У скоєнні умисного вбивства дитини підозрюють 31-річного місцевого жителя. Його вже затримали правоохоронці.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу.

Задля повного та всебічного з’ясування обставин трагедії проводяться усі необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, що востаннє дівчинку бачили ввечері 18 червня. Дитину розшукували сотні людей.