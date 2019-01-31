Соломон забив дебютний гол і допоміг "Шахтарю" здобути розгромну перемогу: відео

Донецький "Шахтар" провів другий контрольний матч за один день. Цього разу "гірники" помірялися силами з польським "Лехом".

Шахтар – Лех 3:0

Голи: Мораєс, 31, Соломон, 84, Кайоде, 90

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Перший гол "Шахтар" забив у середині першого тайму. Бразилець Жуніор Мораєс замкнув подачу на дальній штанзі і відкрив рахунок у грі.

Відео голу Мораєса

Подвоїв перевагу донеччан наприкінці матчу новачок Манор Соломон. Він отримав м'яч в штрафному, хитнув двох захисників і пробив точно в дальній кут. Розгромним рахунок зробив легіонер Кайоде, який забив на 90-й хвилині.

Таким чином "Шахтар" переміг "Лех" з рахунком 3:0.

Раніше сьогодні "гірники" перемогли скромний данський клуб "Хобро". Перемогу донеччанами приніс гол бразильця Жуніора Мораєса.

Наступний контрольний матч "Шахтар" зіграє 3 лютого проти сербського "Партизана".

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