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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Сон при світлі небезпечний для здоров’я, – вчені

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Сон при світлі небезпечний для здоров’я
Сон при світлі небезпечний для здоров’я / seealternativeswellness.com

Останні медичні дослідження науковці показали, що сон при денному світлі негативно впливає на метаболічну функцію організму.

До такого висновку дійшли вчені з Медичної школи Фейнберг, пише AASM.

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Вони встановили, що людям з зайвою вагою протипоказані спати при включеному світлі.

"Наші дослідження показують, що сон при освітленні робить сильний вплив на показники резистентності до інсуліну", – прокоментував доктор Айві Чунг Мейсон.

На показники резистентності до інсуліну впливає навіть одна ніч сну при включеному світлі. Такий сон зменшує здатність клітин реагувати на дію інсуліну, що переносить глюкозу з кровотоку, і передує розвитку діабету другого типу та ожиріння.

via GIPHY

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я дослідження
Джерело: 24 Канал
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