Sony може припинити виробництво смартфонів: названо причину

Генеральний директор компанії Sony Кенічіро Йошида в плані розвитку корпорації на найближчі 3 роки зробив акцент на сервісах, а не на користувацькій електроніці (смартфонах, камерах та навіть ігрових приставках PlayStation).

Про це повідомляє PhoneArena.

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Наразі цю інформаціо в компанії офіційно не підтвердили, хоча оглядач PhoneArena підозрює, що виробник може відмовитись саме від розробки смартфонів через низькі показники продажів. Варто зазначити, що цього року компанії вдалося продати лише 10 мільйонів смартфонів, а минулого року цей показник був майже в 2 рази більшим – 22,5 мільйона.

Натомість продажі PlayStation 4 в останньому кварталі впали на 18%. Керівництво компанії нещодавно повідомило, що консоль виходить на фінальний етап свого життєвого циклу. Проте приставка і досі є великим джерелом доходу корпорації.