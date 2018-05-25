15:45
25 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
26°C 16°C
  • субота
    22°C 15°C
  • неділя
    22°C 11°C
  • понеділок
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ ВЕРХОВНА РАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, 24 травня
Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці
Вєсті.UA
21:37, 24 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети
ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ ВЕРХОВНА РАДА

Sony може припинити виробництво смартфонів: названо причину

794 Читать новость на русском
Sony припинить виробництво смартфонів
Sony припинить виробництво смартфонів / Фото з вільних джерел

Генеральний директор компанії Sony Кенічіро Йошида в плані розвитку корпорації на найближчі 3 роки зробив акцент на сервісах, а не на користувацькій електроніці (смартфонах, камерах та навіть ігрових приставках PlayStation).

Про це повідомляє PhoneArena.

Читайте також: Чутки: PlayStation 5 може отримати процесор AMD Ryzen

Наразі цю інформаціо в компанії офіційно не підтвердили, хоча оглядач PhoneArena підозрює, що виробник може відмовитись саме від розробки смартфонів через низькі показники продажів. Варто зазначити, що цього року компанії вдалося продати лише 10 мільйонів смартфонів, а минулого року цей показник був майже в 2 рази більшим – 22,5 мільйона.

Натомість продажі PlayStation 4 в останньому кварталі впали на 18%. Керівництво компанії нещодавно повідомило, що консоль виходить на фінальний етап свого життєвого циклу. Проте приставка і досі є великим джерелом доходу корпорації.

Теги: Техно Ґаджети Ігри Sony
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук