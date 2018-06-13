Sony невдовзі може презентувати перший безрамковий смартфон компанії

Компанія Sony вирізняється серед інших виробників смартфонів своєю відданістю дизайну ґаджетів. Проте співробітники корпорації розповіли, що незабаром дизайн їх телефонів може зазнати ще більших змін.

Про це повідомляє Phone Arena.

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В ході інтерв’ю, яке провела компанія Sony, розробники розповіли не лише про майбутні зміни в дизайні, але й розкрили власні секрети створення смартфонів.

Представники Sony розповіли, що вибір співвідношення сторін екрану залежить від кожного конкретного пристрою і способу його використання. Наприклад, в топовому Xperia XZ2 Premium застосовується традиційне співвідношення сторін 16:9, так як його 4K-дисплей краще підходить для перегляду фото і відео, що менш зручно при новомодному співвідношенні 18:9, коли користувачі отримують чорні смуги з боків або обрізану картинку.

Дизайнерів японської компанії також безпосередньо запитали про нинішні тенденції до зменшення рамок. Вони відкрито заявили, що працюють над декількома потенційними проектами, але поспішати з їх випуском в компанії не мають наміру.

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Sony хоче, щоб її смартфони були комфортні у використанні і забезпечували хороше сприйняття, що може спричинити за собою зменшення розміру рамок. Крім того, компанії доведеться кудись перемістити стереодинаміки і фронтальну камеру з лицьового боку, якщо вона захоче випустити повністю безрамковий смартфон.

В цілому, Sony хоче міняти дизайн пристроїв у міру розвитку технологій, щоб не йти на серйозні компроміси, погіршуючи користувацький досвід.

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