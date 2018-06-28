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Sony оголосила дату виходу та ціну флагманського смартфону XZ2 Premium

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Sony XZ2 Premium
Sony XZ2 Premium / Фото з вільних джерел

Презентація флагманського смартфона Sony XZ2 Premium відбулася ще в квітні, проте інформація про надходження новинки в продаж досі не була опублікована. Сьогодні, 28 червня, компанія розкрила офіційну ціну пристрою.

Про це повідомляє ubergizmo.

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Офіційна вартість новинки складе 999 доларів (близько 23 163 гривні), а це на 200 доларів більше "звичайної" версії XZ2. Попередні замовлення майбутнього флагмана почнуться 9 липня у США, а поставки першим власникам стартують 30 липня. Дата появи в інших регіонах поки не озвучена.

Варто зазначити, що XZ2 Premium отримав топовий 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 845 і 6 ГБ оперативної пам'яті. Екран новинки не слідує трендам: при діагоналі 5,8 дюймів з роздільною здатністю 4K він зберіг співвідношення сторін 16:9 і обійшовся без вирізу у верхній частині екрану.

Sony XZ2 Premium
Sony XZ2 Premium отримав камеру, яка може знімати в умовах дуже поганого освітлення

Ключовою особливістю XZ2 Premium стала подвійна камера Motion Eye Dual з кольоровим (19 Мп) і чорно-білим (12 Мп) модулями. Вона може знімати відео з ISO 12 800, а фотографувати – з ISO 51 200, і дозволяє робити хороші кадри навіть в умовах поганої освітленості.

Розміри пристрою становлять 158 х 80 х 11,9 міліметра, а вага – вражаючі 236 грамів. Ємність акумулятора флагманського смартфона становить 3 450 міліампер годин, а корпус захищений за стандартом IP65 / 68.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Смартфони Sony Ціни
Джерело: 24 Канал
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