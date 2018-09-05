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Sony оголосила про "смерть" PlayStation 2

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Sony PlayStation 4
Sony PlayStation 4 / unsplash

Японський підрозділ Sony оголосив про припинення підтримки PlayStation 2 – найбільш продаваної консолі в світі на сьогодні. Приставка не втрачала своєї популярності 18 років і досягла неймовірних показників збуту, проте відтепер офіційні сервіс-центри перестануть займатися її ремонтом.

Про це повідомляє Kotaku.

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Відзначимо, що компанія вже розіслала власникам PS2 листи і запропонувала останній раз перевірити справність пристрою – після цього ремонтувати стару "бойову подругу" доведеться власними силами.

PlayStation 2 вийшла в 2000 році і з тих пір впевнено утримувала позиції: позначку в 155 мільйонів проданих примірників до сих пір не вдалося побити нікому. Виробництво консолі припинили ще кілька років тому, але привести її в порядок все ще можна було в офіційних точках – до цих пір.

PlayStation 2
Sony припиняє підтримку консолі PlayStation 2

Японський підрозділ компанії днями повідомив користувачів, що вони можуть відправити свої PS2 в сервіс-центр PlayStation Clinic до 7 вересня. Приставки, які надійдуть після цієї дати, повернуться до своїх власників без ремонту. Служба підтримки клієнтів також припиняє роботу. Невідомо, чи стосується ця зміна тільки батьківщини Sony або стосуватиметься всі інші країн.

Sony не сумує через остаточної смерті своєї найуспішнішої консолі. У травні керівництво корпорації заявило про швидке завершення життєвого циклу PlayStation 4, хоча це і не завадило відзначити продаж понад 500 мільйонів приставок випуском спеціального видання PS4 Pro.

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Крім того, чутки про міфічну PS5 постійно множаться силами інсайдерів: вже навіть є інформація про потенційну "начинку" приставки наступного покоління. Чи вдасться новому пристрою побити рекорди своєї попередниці або хоча б наблизитися до її успіху – покаже час.

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Теги: Техно Ґаджети PlayStation Sony Ігри
Джерело: 24 Канал
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