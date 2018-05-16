Sony повідомила, коли чекати презентацію PlayStation 5

Сьогодні, 15 травня, співробітник японської корпорації Sony Шон Лейден повідомив в інтерв'ю журналістам в рамках програми PlayStation Blogcast про те, коли насправді презентують новинку PlayStation 5. Швидше за все це станеться вже у 2019 році.

Про це повідомляє akket.com.

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Поява в мережі нової інформації про ігрову приставку Sony PlayStation 5 змушує серця мільйонів людей битися сильніше, тому що цьому пристрою для любителів відеоігор приписують безліч особливостей, головною серед яких є неймовірно висока продуктивність на рівні 4 терафлопс. Вона дозволить в роздільній здатності 4K з частотою 60 кадрів в секунду запускати новітні ігри на максимальних налаштуваннях графіки з найбільшою дальністю промальовування текстур.



PlayStation 5 презентують в 2019 році

Президент Sony Interactive Entertainment America зауважив, що презентація PlayStation 5 (саме так він назвав новинку, хоча інсайдери стверджували, що вона може називатися PlayStation X) відбудеться не в рамках виставки E3 2018. Також він зазначив, що пристрій не варто чекати цього року.



PlayStation 5 запускатиме новітні ігри на найвищих налаштуваннях

Крім того, високопоставлений співробітник Sony натякнув на те, що анонс ігрової приставки Sony PlayStation 5 відбудеться в ході виставки E3 2019, яка повинна пройти в червні наступного року. Не можна не помітити, що такий крок вкрай вірогідний, тому як в 2005 році саме на Electronic Entertainment Expo (E3) пройшла офіційна презентація PlayStation 3, яка надійшла на полиці магазинів лише через півтора року.

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Простіше кажучи, якщо Sony PlayStation 5 анонсують в червні наступного року, а на це вказують усі факти, то вона надійде на полиці магазинів не раніше другої половини 2020 року, що повністю збігається з тією інформацією, яку повідомляли раніше. Анонс консолі нового покоління за півтора року до початку її продажів дозволить всім ігровим студіям і розробникам повноцінно працювати над іграми для цієї приставки і ділитися інформацією з громадськістю, тримаючи все в таємниці.