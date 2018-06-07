Sony представила нову компактну камеру: характеристики та ціна

Компанія Sony представила нову модель компактної цифрової камери RX100 VI. Головна відмінність цієї камери, що вирізняє її на тлі попередників, це використання об'єктива з більш широким діапазоном фокусних відстаней.

Про це інформує видання The Verge.

Також RX100 VI має істотно поліпшену вбудовану в об'єктив оптичну систему стабілізації зображення, ефективної до чотирьох ступенів експозиції.

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Щоправда, новий об'єктив камери RX100 VI не може похвалитися світлосилою, яка була доступна в попередній версії f/1.8-2.8, його максимальне значення діафрагми становить f/2.8-4.5.

Решта характеристик Sony RX100 VI такі ж, як і в попередніх моделях, зокрема 20,1-мегапіксельний сенсор діагоналлю 1 дюйм.

Камера RX100 VI від Sony

Камера Sony RX100 VI може вести серійну зйомку зі швидкістю до 24 кадрів в секунду, записувати відео з роздільною здатністю 4K і вести високошвидкісний запис відео з частотою 960 кадрів в секунду. Також новинка підтримує HDR при зйомці відео і має поліпшену функцію відстеження погляду.

Камера Sony RX100 VI надійде в продаж вже у липні. Її вартість становитиме 1200 доларів або 31 200 гривень.

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