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Sony презентує смартфон, який "становить небезпеку" для Samsung Galaxy S9

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Sony Xperia XZ2 Premium
Sony Xperia XZ2 Premium / Фото з вільних джерел

Японська корпорація Sony вже представила публіці три нових смартфони топового рівня: Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact та Xperia XZ2 Premium. Всі ці мобільні пристрої вже опинилися на полицях магазинів, проте в базі даних TENAA користувачі помітили новий флагман Sony Xperia XZ2 Pro, який може "потопити" свого головного конкурента Samsung Galaxy S9.

Про це повідомляє akket.com.

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Як вдалося з'ясувати, мобільний пристрій топового рівня від Sony має модельний номер HB 8166. Експерти впевнені, що під таким найменуванням ховається Xperia XZ2 Pro.

Сам телефон оснащений 5,8-дюймовим OLED-екраном, акумулятором ємністю 3400 міліампер годин з підтримкою швидкої зарядки Quick Charge, а також слотом для установки двох SIM-карт. Прямо "з коробки" на нього буде встановлена ​​операційна система Android 8.1 Oreo з фірмовою графічною оболонкою виробника.

Хоч інших даних про цей телефон в базі даних китайського сертифікованого відомства і немає, однак вони вже відомі від низки інших джерел.

Характеристики Sony HB 8166 (Xperia XZ2 Pro)
Характеристики Sony HB 8166 (Xperia XZ2 Pro)

Зокрема, Sony Xperia XZ2 Pro приписують дисплей зі співвідношенням сторін 18:9 і роздільною здатністю 2880 х 1440 пікселів (QHD +), 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 845 з тактовою частотою 2,8 ГГц, роз'єм USB Type-C, графічний прискорювач Adreno 630 , модем X20 LTE з підтримкою швидкості передачі даних до 1,2 Гбіт / с, а також 4/6 ГБ оперативної і 64/128 ГБ постійної пам'яті.

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Поки що точно невідомо, чим саме модель Xperia XZ2 Pro буде відрізнятися від Xperia XZ2 Premium, анонсованої ще в квітні нинішнього року. Є думка, що ключовою особливістю новинки виявиться потрійна основна камера, як в Huawei P20 Pro. Якщо це так, то майбутні власники цього мобільного пристрою можуть розраховувати на підтримку 5-кратного гібридного зуму і відмінний рівень деталізації навіть в умовах браку світла.

Оскільки новий флагман Sony вже пройшов сертифікацію, його презентація повинна відбутися в найближчі два місяці.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Смартфони Sony Samsung
Джерело: 24 Канал
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