Sony презентує смартфон, який "становить небезпеку" для Samsung Galaxy S9

Японська корпорація Sony вже представила публіці три нових смартфони топового рівня: Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact та Xperia XZ2 Premium. Всі ці мобільні пристрої вже опинилися на полицях магазинів, проте в базі даних TENAA користувачі помітили новий флагман Sony Xperia XZ2 Pro, який може "потопити" свого головного конкурента Samsung Galaxy S9.

Про це повідомляє akket.com.

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Як вдалося з'ясувати, мобільний пристрій топового рівня від Sony має модельний номер HB 8166. Експерти впевнені, що під таким найменуванням ховається Xperia XZ2 Pro.

Сам телефон оснащений 5,8-дюймовим OLED-екраном, акумулятором ємністю 3400 міліампер годин з підтримкою швидкої зарядки Quick Charge, а також слотом для установки двох SIM-карт. Прямо "з коробки" на нього буде встановлена ​​операційна система Android 8.1 Oreo з фірмовою графічною оболонкою виробника.

Хоч інших даних про цей телефон в базі даних китайського сертифікованого відомства і немає, однак вони вже відомі від низки інших джерел.



Характеристики Sony HB 8166 (Xperia XZ2 Pro)

Зокрема, Sony Xperia XZ2 Pro приписують дисплей зі співвідношенням сторін 18:9 і роздільною здатністю 2880 х 1440 пікселів (QHD +), 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 845 з тактовою частотою 2,8 ГГц, роз'єм USB Type-C, графічний прискорювач Adreno 630 , модем X20 LTE з підтримкою швидкості передачі даних до 1,2 Гбіт / с, а також 4/6 ГБ оперативної і 64/128 ГБ постійної пам'яті.

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Поки що точно невідомо, чим саме модель Xperia XZ2 Pro буде відрізнятися від Xperia XZ2 Premium, анонсованої ще в квітні нинішнього року. Є думка, що ключовою особливістю новинки виявиться потрійна основна камера, як в Huawei P20 Pro. Якщо це так, то майбутні власники цього мобільного пристрою можуть розраховувати на підтримку 5-кратного гібридного зуму і відмінний рівень деталізації навіть в умовах браку світла.

Оскільки новий флагман Sony вже пройшов сертифікацію, його презентація повинна відбутися в найближчі два місяці.

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