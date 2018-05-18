13:28
18 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
22°C 11°C
  • субота
    22°C 13°C
  • неділя
    19°C 12°C
  • понеділок
    20°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські вуду. Отряд імені Путіна
Вєсті Кремля
22:20, 17 травня
Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко
Вєсті.UA
20:48, 17 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Ґаджети
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Sony припинить розробку ігор для PlayStation Vita

83 Читать новость на русском
PlayStation Vita
PlayStation Vita / Фото з вільних джерел

Компанія Sony оголосила, що припиняє випускати картриджі із іграми для PlayStation Vita в США та країнах Європи. Компанія сповістила розробників, що виробництво припинять 31 травня 2019 року, а останні замовлення на фізичні копії прийматимуть до 15 лютого.

Про це повідомляє Kotaku.

Читайте також: Sony повідомила, коли чекати презентацію PlayStation 5

Варто зазначити, що азіатський підрозділ Sony продовжить випуск фізичних носіїв: в Японії PlayStation Vita досі користується популярністю завдяки великій базі JRPG-проектів.

Сторонні розробники можуть і далі створювати ігри для PlayStation Vita, новинки для портативної консолі можна продавати в цифровій версії за допомогою сервісу PlayStation Network. Однак для запуску ігор шанувальникам консолі доведеться придбати додаткові пропрієтарні карти пам'яті, сумісні з пристроєм.

Творці PlayStation Vita не мають наміру вкладати кошти в розвиток консолі, адже приставка не витримує високої конкуренції з мобільними пристроями. Тому в поточних ринкових умовах компанія не розглядає варіантів випуску поліпшеної або нової версії PlayStation Vita.

Читайте також: Гра God of War стала найшвидше продаваним ексклюзивом за всю історію PS 4

Що таке PlayStation Vita? Це портативна гральна консоль, розроблена Sony Computer Entertainment. Вперше її презентували в Японії 17 грудня 2011 року, а у Північній Америці та Європі – 22 лютого 2012 року. На різних етапах розробки вона мала назви NGP та PSP2. Консоль підтримує як ігри на фізичних носіях (карти пам'яті PlayStation Vita card), так і цифрові копії, завантажені з PlayStation Network. PlayStation Vita може запускати ігри своєї попередниці (PlayStation Portable) за допомогою емуляції.

Теги: Ґаджети Sony Ігри Техно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
74 роки по тому: як життя кримських татар перетворилося на пекло
сьогодні, 13:10 74 роки по тому: як життя кримських татар перетворилося на пекло
Настя Сукач 502
Лист Путіну та взяття на поруки: як Савченко залишили за ґратами
сьогодні, 12:00 Лист Путіну та взяття на поруки: як Савченко залишили за ґратами
Наталія Лебідь 984
Що таке розкіш: тест-драйв двох Rolls Royce від Авто 24
сьогодні, 08:00 Що таке розкіш: тест-драйв двох Rolls Royce від Авто 24
День музеїв: топ-10 музеїв України, які вас точно вразять
сьогодні, 10:03 День музеїв: топ-10 музеїв України, які вас точно вразять
Анастасія Ковач-Петрушенко 484
Кримські татари та українці: хроніка російських репресій
сьогодні, 09:30 Кримські татари та українці: хроніка російських репресій
Євгенія Мазур 2
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук