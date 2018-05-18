Sony припинить розробку ігор для PlayStation Vita

Компанія Sony оголосила, що припиняє випускати картриджі із іграми для PlayStation Vita в США та країнах Європи. Компанія сповістила розробників, що виробництво припинять 31 травня 2019 року, а останні замовлення на фізичні копії прийматимуть до 15 лютого.

Про це повідомляє Kotaku.

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Варто зазначити, що азіатський підрозділ Sony продовжить випуск фізичних носіїв: в Японії PlayStation Vita досі користується популярністю завдяки великій базі JRPG-проектів.

Сторонні розробники можуть і далі створювати ігри для PlayStation Vita, новинки для портативної консолі можна продавати в цифровій версії за допомогою сервісу PlayStation Network. Однак для запуску ігор шанувальникам консолі доведеться придбати додаткові пропрієтарні карти пам'яті, сумісні з пристроєм.

Творці PlayStation Vita не мають наміру вкладати кошти в розвиток консолі, адже приставка не витримує високої конкуренції з мобільними пристроями. Тому в поточних ринкових умовах компанія не розглядає варіантів випуску поліпшеної або нової версії PlayStation Vita.

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