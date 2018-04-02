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4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Sony різко знизила ціни на PlayStation VR

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Sony різко знизила ціни на PlayStation VR
Sony різко знизила ціни на PlayStation VR / itc.ua

Компанія Sony істотно знизила ціни на свої гарнітури віртуальної реальності PlayStation VR. Ціни знижено майже на всьому ринку, в тому числі і в Україні.

Про це повідомляє видання tehnot.com.

Так, PlayStation VR у США коштує 299 доларів. У Європі вартість цієї продукції – 299 євро, а для Великобританії – 259 фунтів.

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У комплект входить гарнітура, камера і код для завантаження VR Worlds.

В Україні ціна впала, в тому числі на ігрові компоненти. Так, комплект Sony PlayStation VR, камера, Gran Turismo Sport і VR Worlds коштує 10 599 гривень. При цьому раніше його вартість становила 14 999 гривень.

Теги: Техно Ґаджети Ігри
Джерело: 24 Канал
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