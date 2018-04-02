Sony різко знизила ціни на PlayStation VR

Компанія Sony істотно знизила ціни на свої гарнітури віртуальної реальності PlayStation VR. Ціни знижено майже на всьому ринку, в тому числі і в Україні.

Про це повідомляє видання tehnot.com. Так, PlayStation VR у США коштує 299 доларів. У Європі вартість цієї продукції – 299 євро, а для Великобританії – 259 фунтів. Читайте також: Xiaomi презентували "ігровий" рюкзак Mi Geek Shoulder Bag У комплект входить гарнітура, камера і код для завантаження VR Worlds. В Україні ціна впала, в тому числі на ігрові компоненти. Так, комплект Sony PlayStation VR, камера, Gran Turismo Sport і VR Worlds коштує 10 599 гривень. При цьому раніше його вартість становила 14 999 гривень.