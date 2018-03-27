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Sony розробляє два нових планшети, які презентує вже влітку

86 Читать новость на русском
Sony розробляє два нових планшети
Sony розробляє два нових планшети / gagadget.com

Компанія Sony розробляє два нових планшети, які можуть презентувати вже у цьому році.

Про це пише keddr.com, посилаючись на інформацію від інсайдерів.

Як відомо, останній планшет, який випустила компанія Sony, була модель Xperia Z4 Tablet, представлена ​​в 2015 році. З того часу японська компанія більше не випускала подібних пристроїв.

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При цьому у коді однієї з останніх версій фірмового додатка "Камера Sony" знайшли згадку про дві моделі планшетів, оснащених 8-дюймовим і 10,1-дюймовим дисплеями. Тож це свідчить про те, що Sony готується поповнити лінійку пристроїв Xperia XZ2 ще й двома планшетами.

Новинки мають бути представлені влітку 2018 року разом з флагманським смартфоном Xperia XZ2 Pro.

Теги: Техно Ґаджети Sony
Джерело: 24 Канал
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