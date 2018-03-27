Sony розробляє два нових планшети, які презентує вже влітку
Компанія Sony розробляє два нових планшети, які можуть презентувати вже у цьому році.
Про це пише keddr.com, посилаючись на інформацію від інсайдерів.
Як відомо, останній планшет, який випустила компанія Sony, була модель Xperia Z4 Tablet, представлена в 2015 році. З того часу японська компанія більше не випускала подібних пристроїв.
При цьому у коді однієї з останніх версій фірмового додатка "Камера Sony" знайшли згадку про дві моделі планшетів, оснащених 8-дюймовим і 10,1-дюймовим дисплеями. Тож це свідчить про те, що Sony готується поповнити лінійку пристроїв Xperia XZ2 ще й двома планшетами.
Новинки мають бути представлені влітку 2018 року разом з флагманським смартфоном Xperia XZ2 Pro.
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