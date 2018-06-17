Sony випустить нову фірмову оболонку, яка замінить Xperia Home

Японська компанія Sony працює над розробкою нової фірмової оболонки для власних смартфонів. Про це представники бренду написали в коментарях до новини про відмову компанії від подальшого розвитку Xperia Home, яка надалі перестане отримувати оновлення, що розширюють її функціональність.

Про це йдеться на сайті Androidinsider.

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Співробітники Sony відмовилися коментувати причини, через які вирішили замінити Xperia Home новою оболонкою. Ймовірно, виробник зробив висновок, що розробка лаунчера з нуля буде мати такі ж витрати, як і процес модернізації вже існуючого. Таке рішення дозволить компанії більш ґрунтовно зосередитися на нових ідеях.

За деякими даними, Sony представить нову оболонку вже цієї осені. Розробка базуватиметься на фінальній версії Android P та відрізнятиметься від Xperia Home переробленою системою управління. У ролі нового способу взаємодії з інтерфейсом фірмових смартфонів будуть використовуватися жести за аналогією з iOS.

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