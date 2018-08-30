Sony влаштувала чергову акцію для PlayStation: які ігри стали доступнішими

Ігрова приставка PlayStation 4 кожного дня наближається до своєї "смерті", проте до появи її повноцінної заміни більше року. Тому компанія Sony намагається різними способами утримати інтерес користувачів до консолі. Вчора, 29 серпня, виробник оголосив, що розпочне безкоштовно роздавати ігри для PlayStation різних поколінь.

Про це повідомляє akket.com.

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Вже у вересні нинішнього року всі користувачі PlayStation 4, у яких є підписка PS Plus, отримають купу нових ігор, пограти в які можна буде абсолютно безкоштовно. Важливо зауважити, що хоч за цю підписку і потрібно платити гроші, однак при створенні нового облікового запису компанія Sony безкоштовно надає 2-тижневий тестовий період, протягом якого користуватися всіма її перевагами можна абсолютно безкоштовно.

На цей раз геймерів чекають дійсно вкрай круті і цікаві відеоігри, однією з яких стане Destiny 2. Також всі власники PlayStation 4 зможуть пограти в God of War III Remastered, яка вважається найкращою за всю історію серії. Також власникам японської ігрової приставки запропонують ще кілька ігор, назви яких компанія Sony обіцяє розкрити трохи пізніше.

Які ігри Sony роздає безплатно – дивіться відео

Володарі PS3 безкоштовно зможуть пограти в Another World – 20th Anniversary Edition і QUBE Director's Cut. Власникам портативної приставки PS Vita нададуть повний доступ до відеоігор Sparkle 2 і Foul Play. Важливо розуміти, що для всіх цих ігор потрібно мати передплачений PS Plus.

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