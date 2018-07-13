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Sony Xperia XA2 Plus офіційно презентували: характеристики смартфона-середнячка

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Sony Xperia XA2 Plus офіційно презентували
Sony Xperia XA2 Plus офіційно презентували / itc.ua

Компанія Sony презентувала смартфон середнього рівня Xperia XA2 Plus. Пристрій отримав потужну 23-мегапіксельну основну камеру MotionEye.

Про це пише itc.ua.

Смартфон Xperia XA2 Plus отримав дисплей IPS з діагоналлю 6 дюймів і роздільною здатністю Full HD + (2160х1080). Екран покритий склом Corning Gorilla Glass 5. Задня панель корпусу виготовлена із металу.

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Працює пристрій на чіпсеті SoC Snapdragon 630. Доступні моделі із 4 чи 6 ГБ внутрішньої пам’яті та 32 або 64 ГБ вбудованої пам'яті. Також є слот microSD, що дає змогу розширити пам'ять до 400 ГБ.

Xperia XA2 Plus

Xperia XA2 Plus розрахована на середній клас 

Як вже було сказано, основна камера має роздільну здатність 23-мегапікселі із сенсором Exmor RS оптичного формату 1/2,3 дюйма і об'єктив з діафрагмою f/2,0. Фронтальна камера має роздільну здатність на 8 Мп.

Ще одна цікава деталь смартфона Xperia XA2 Plus – якісна звукова підсистема.

Ємність акумулятора становить 3580 мА, при цьому пристрій підтримує технологію швидкої зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. З коробки смартфон отримає операційну систему Android 8.0 Oreo.

Смартфон Xperia XA2 Plus: відео

Скільки буде коштувати новинка наразі невідомо, та пристрій розрахований для користувачів середнього класу.

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Теги: Техно Смартфони Sony
Джерело: 24 Канал
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