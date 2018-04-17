Sony презентувала смартфон з подвійною камерою Xperia XZ2 Premium: огляд, характеристики, ціна

Японська компанія Sony представила довгоочікуваний флагман із двома основними камерами. Новинка отримала назву Xperia XZ2 Premium та вважається потужнішою версією раніше анонсованого флагмана Xperia XZ2.

Смартфон, так як і його молодший брат, отримав оновлений дизайн компанії – Ambient Flow, який Sony представила на MWC 2018. XZ2 Premium надійде у продаж з екраном, який має кращу роздільну здатність, подвійною камерою із новими можливостями та покращеним звуком.

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Дизайн телефону особливо не зазнав змін: він матиме вигнуту скляну задню панель зі сканером відбитків пальців, який розміщений одразу під подвійним модулем камери.

Дизайн та дисплей Sony Xperia XZ2 Premium

XZ2 Premium обладнали екраном із найкращою роздільною здатністю. 5,8-дюймовий LCD дисплей має роздільну здатність 4К HDR ( 2160 x 3840 точок) та стандартне співвідношення сторін 16:9. Екран прикрили захисним склом Gorilla Glass 5 із 2,5D-ефектом.



Sony Xperia XZ2 Premium – новий флагман компанії із відмінними характеристиками

Новинка від Sony захищена від пилу та вологи за стандартами IP65/68. Флагман має вбудований сканер відбитка пальців, для зручності користувачів його розмістили на задній панелі одразу під модулями основної фотокамери. Компанія також відмовилась від 3,5-міліметрового аудіороз’єма, за прикладом таких компаній як Apple, Google та HTC.

Розміри телефона: висота – 158 міліметрів, ширина – 80 міліметрів, товщина – 11,9 міліметрів, а його вага достаньо серйозна – 236 грамів.

Характеристики Sony Xperia XZ2 Premium

Xperia XZ2 Premium надійде на ринки із акумулятором ємністю 3540 міліампер годин із технологією підтримки швидкої зарядки Quick Charge 3.0. Також смартфон стандартно має режими Smart Stamina та STAMINA, які дозволяють значно економити заряд батареї.

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В смартфон вбудували 8-ядерний процесор із тактовою частотою 2,7 Ггц та 1,7 Ггц Qualcomm Snapdragon 845 та графічний чіп Adreno 630. Поставлятиметься Xperia XZ2 Premium із оперативною пам’яттю на 6 Гбайт та вбудованою – 64 Гбайти. Якщо вам раптом не вистачить вбудованого сховища, ви можете розширити його об’єм до 400 Гбайт за допомогою карти microSD.



Sony Xperia XZ2 Premium продаватиметься в двох кольорах – чорному та сріблястому

Компанія також покращила відтворення звуку на власних смартфонах. В Xperia XZ2 Premium вбудували стереодинаміки S-Force Front Surround із підтримкою LDAC, DSEE HX, aptX.

Камера Sony Xperia XZ2 Premium

Звісно, головною особливістю нового флагманського Xperia XZ2 Premium стала нова система з двома камерами, яка забезпечує високу якість знімків навіть в умовах низького освітлення. Основна камера має великий 19-мегапіксельний датчик Exmor RS, об’єктив із світосилою f / 1,8 та розміром пікселя 1,22 мкм. Другорядний датчик монохромний на 12 мегапікселів. Він призначений для підвищення продуктивності за низького освітлення. Датчик має світосилу f / 1,6 та розмір пікселя 1,55 мкм. Модуль камери та Fusion ISP, які компанія продемонструвала на MWC також розмістили і в XZ2 Premium для охоплення зображень з ISO 51,200 та відео з ISO 12,800. Також камера дозволяє знімати відео у форматі 4K HDR.



Sony Xperia XZ2 Premium отримав подвійний модуль камери, який допоможе поліпшити знімки при погоному освітленні

Фронтальна камера також може похизуватися вражаючими характеристиками. Вона має вбудований 13-мегапіксельний датчик Exmor RS з ISO до 3200.

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Дата релізу та ціна Sony Xperia XZ2 Premium

Sony Xperia XZ2 Premium надійде у продаж вже цього літа. Смартфон працюватиме під фірмовою оболонкою Sony та Android Oreo. Новинка продаватиметься в двох кольорах – Chrome Black (чорний) або Chrome Silver (срібний). Наразі ціна невідома, розробники повідомили, що ціни оголосять вже ближче до початку продажу.

Презентація флагманського Sony Xperia XZ2 Premium з подвійною камерою – дивіться відео