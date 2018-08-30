Sony представила новий смартфон Xperia XZ3 на IFA 2018: огляд, характеристики, ціна

Сьогодні, 30 серпня, на виставці IFA 2018, яка проходить в Берліні, японська компанія Sony презентувала свій новий флагманський смартфон Xperia XZ3. В основному новинка має схожі характеристики з попереднім поколінням пристроїв, але отримала оновлений дизайн.

Дизайн Sony Xperia XZ3

Читайте також: IFA 2018: розклад найцікавіших презентацій виставки

Sony Xperia XZ3 отримав витягнутий 5,7-дюймовий дисплей із співвідношенням сторін 18:9 та роздільною здатністю 2160 х 1080 пікселів. Найбільший інтерес представляє форма корпусу смартфона, адже схоже, що Sony відходить від прямокутних форм своїх апаратів, роблячи кути закругленими. Змінилася і спинка ґаджета, отримавши згладжені краї, які плавно "перетікають" в алюмінієву бічну рамку.



Sony Xperia XZ3 презентували на IFA 2018

На перший погляд Xperia XZ3 мало чим відрізняється від попередника. Особливо схожість помітна з заднього боку, де точно так само розташована одна єдина камера, світлодіодний спалах, лазерний автофокус і сканер відбитків пальців. Виділяє новинку лише невеликий виріз знизу під логотипом Xperia.



Sony Xperia XZ3 оновлений дизайн

Спереду Xperia XZ3 теж схожий на Xperia XZ2, але якщо придивитися, то можна розгледіти більш тонкі рамки навколо дисплея і закруглені кути. Крім того, судячи з прорізів під екраном, нікуди не поділися і фірмові стереодинаміки.

Основні характеристики Sony Xperia XZ3

Читайте також: Android Pie на Sony: відома дата оновлення смартфонів

"Серцем" Xperia XZ3 став флагманський процесор Snapdragon 845, який у парі з графічним прискорювачем Adreno 630 забезпечить швидку взаємодію користувача та пристрою. Окрім того, смартфон отримав 6 ГБ оперативної пам’яті та внутрішнє сховище на 64/128 ГБ, якщо ж вам такого об’єму вбудованої пам’яті замало, то розробники передбачили слот для microSD-карт.



Sony Xperia XZ3 отримав нові функції взаємодії користувача зі смартфоном

Xperia XZ3 отримав основну одиночну камеру на 19 мегапікселів з підтримкою технології Motion Eye. Окрім того, в камери з'явилася підтримка штучного інтелекту Xperia AI. Завдяки новій технології, девайс дозволяє моментально запускати камеру при горизонтальному положенні пристрою. Завдяки цьому ви зможете відобразити на фото всі найважливіші моменти і нічого не втратити. Фронтальна камера матиме роздільну здатність 13 мегепікселів з підтримкою функцій штучного інтелекту. Тож очікуємо від Xperia XZ3 якісних знімків.



Sony Xperia XZ3 отримав 13-мегапіксельну фронтальну камеру з підтримкою штучного інтелекту

Життєздатність Xperia XZ3 забезпечуватиме акумулятор на 3 240 міліампер годин. Серед іншого згадані захист від вологи за стандартом IP68, підтримка двох SIM-карт, порт USB Type-C, модуль NFC. Окрім того, Xperia XZ3 стане першим смартфоном, який "з коробки" працюватиме під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie, яку сховають під фірмовою оболонкою Xperia Home.



Sony Xperia XZ3 "з коробки" працюватиме під управлінням Android 9.0 Pie

Дата релізу та ціна Sony Xperia XZ3

Читайте також: Смартфони із найкращою камерою: Sony Xperia XZ2 Premium чи Huawei P20 Pro

Смартфон надійде у продаж вже у вересні цього року. Наразі, за попередніми даними, ціна Sony Xperia XZ3 складає 995 доларів (близько 26 340 гривень).



Кольори Sony Xperia XZ3

Презентація Sony Xperia XZ3 – дивіться відео

Огляд Sony Xperia XZ3 – дивіться відео

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно