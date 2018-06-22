Сонячна Австралія крізь об'єктив фотографа: дивовижні знімки

Австралійський фотограф Іреней Герк вирішив показати красу своєї країни, створивши дивовижну підбірку знімків, які стимулюють податись у мандри.

Щороку тисячі туристів відвідують сонячну Австралію, яка поєднала казкові пляжі та дику природу. Відпочивальники з усього світу намагаються зберегти образ країни в серіях знімків. Фотограф з Австралії вирішив показати в мережі, чому варто відвідати державу.

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Чарівна природа та неймовірні хвилі океану – такою постає країна на знімках. Іреней Герк сфотографував найбільш відомі та навпаки незнані куточки Австралії, відтворивши колорит та вміло поєднавши кольори. Та головне, що чоловік не просто показав красу природи, а те, як люди гармонійно доповнюють її.

Допис, поширений Irenaeus Herok (@iherok) 27 Тра 2018 р. о 6:06 PDT

Допис, поширений Irenaeus Herok (@iherok) 13 Кві 2018 р. о 5:55 PDT

Допис, поширений Irenaeus Herok (@iherok) 18 Бер 2018 р. о 3:45 PDT

Допис, поширений Irenaeus Herok (@iherok) 17 Бер 2018 р. о 9:29 PDT

Допис, поширений Irenaeus Herok (@iherok) 28 Лют 2018 р. о 11:24 PST

Допис, поширений Irenaeus Herok (@iherok) 12 Лют 2018 р. о 3:24 PST

Допис, поширений Irenaeus Herok (@iherok) 7 Лют 2018 р. о 2:59 PST

Допис, поширений Irenaeus Herok (@iherok) 5 Лют 2018 р. о 3:24 PST

Допис, поширений Irenaeus Herok (@iherok) 13 Січ 2018 р. о 7:20 PST

Допис, поширений Irenaeus Herok (@iherok) 3 Січ 2018 р. о 2:58 PST