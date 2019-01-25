Сонячна електростанція для дому: результати роботи за повний рік

Протягом 2018 року сайт 24 каналу опублікував серію статей про те, як правильно підготувати документи, взяти кредит і встановити вдома сонячну електростанцію, скільки вона має заробляти і чи збуваються прогнози… Тепер до вашої уваги – підсумки роботи СЕС за перші повні 12 місяців.

Етап 1 – районний підрозділ обленерго (РП)

Етап 2 – банк

Етап 3 – підготовчі роботи і монтаж електростанції

Етап 4 – розрахунки

Перші 7 місяців роботи

Рік роботи. Плюси

Отже, нашій сонячній електростанції на 10 кВт на початку січня виповнився рік. Тепер можна цілком об‘єктивно оцінити результати її роботи, яка охопила всі місяці року від січня до грудня. Протягом цього періоду сталося багато неочікуваного. При цьому несподіванки і радість приносили, і до сказу доводили.

Почнімо з приємного. Перше – наш заробіток на зеленому тарифі перевищив планові показники в 1,6 раза. У своєму бізнес-плані ми прогнозували отримати за рік 24,2 тисячі гривень, а натомість отримали на руки 38,14 тисяч гривень, мінус – близько 400 гривень банківської комісії за зняття готівки. І це перемога! Причиною тому, в першу чергу, стала економія споживання. Бо якщо ти платиш за кВт – це 1,4 грн, а якщо тобі – то вже близько 5 грн чистими (залежно від курсу євро). Відчуваєте різницю! Але, думаю, зі свого боку ми дещо занизили й прогнози надходження коштів, тому й видаються вони тепер більшими.

Друге – станція повністю "виправдала" проектну потужність в 10070 кВт, які нам заявляли постачальники, і виробила 10118 кВт. Не надто "перестаралася", але про причини цього – нижче.

Третє – аби не наврочити, вона не зламалася і не відключилася.



Де сонячна електростанція станція, там життя розквітає

Мінуси

Тепер – про розчарування. Станція тут ні до чого, і від того легше, але все одно дуже прикро. Суперантирекорд року – грудень. Всього 46 кВт виробітку за місяць! У матеріалі про результати роботи станції за 7 місяців я прогнозувала, що листопад і грудень не принесуть багато, але хіба ТАКЕ можна було уявити?! У 34 рази менше, ніж у героя року – травня. Ось такі гойдалки.

Друге місце знизу посів січень – 227 кВт, третє – листопад з 242 кВт. Де було те Сонце? У грудні воно виглянуло лише під Новий рік – по обіді 31-го, а до цього – жодного повноцінного сонячного дня. А ще весь місяць дуже щільно хмурило, а саму СЕС регулярно засипало снігом.

Судячи з усього, і другий у житті нашої СЕС січень не буде врожайним, так що на зміну тенденцій чекаємо вже ближче до весни.



Сонячна електростанція: підсумки 2018 року

Висновки

З рахунку в "Укргазбанку" ми зняли протягом 2018 року майже 38 тисяч гривень, за спожиту електроенергію (у ті місяці, коли виробіток не перекривав споживання) сплатили трохи більше тисячі. Дорівнює: близько 37 тисяч гривень прибутку. Також ми 9 місяців не платили за спожиту електроенергію, і тут економія з урахуванням нічного та денного тарифів, пільгових 100 кВт щомісячно, виходить десь на 3,5 тисяч гривень. Так що фактично станція принесла нам 40 тисяч гривень.

Перші 10% від вартості її оформлення-купівлі-встановлення вже повернуто. Окупність проекту ми прогнозували років за 16. Враховуючи реальні показники за рік, цей період може скоротитися до 10 років. Якщо, звісно, Сонце все-таки згадає про своє основне призначення і якось-таки вшанує нас та почне виглядати з-за хмар.

І ще одне: по екокредиту протягом року сплачено 78 тисяч гривень, і майже 38 з них – за рахунок роботи самої СЕС, тобто майже половина.

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