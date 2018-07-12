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Рідкісне сонячне затемнення можна побачити вже цієї ночі

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Сонячне затемнення 2018
Сонячне затемнення 2018 / Фото з відкритих джерел

У ніч на п’ятницю, 13 липня, відбудеться часткове сонячне затемнення. Це явище зможуть побачити на південному узбережжі Австралії, на острові Тасманія і на частині Антарктиди.

Про це повідомляє Time.

За даними NASA, подібне сонячне затемнення, яке відбувалась у п'ятницю 13, числа, востаннє відбувалось у грудні 1974 року. Наступне часткове затемнення, що відбудеться в п'ятницю 13-го числа, можна буде побачити аж у вересні 2080 року.

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Де і коли можна побачити сонячне затемнення

Найкраще затемнення можна буде побачити у місті Хобарт на острові Тасманія. Там буде видно 35% діаметра Сонця, покритого Місяцем. Це відбудеться о 13:24 за місцевим часом. Затемнення буде видно і для жителів південного узбережжя Австралії. Щоправда з цього місця видно буде як Місяць закриває менше чверті Сонця. Також затемнення зможуть побачити полярники в північній частині Антарктиди.

А от українці цього явища не побачать, хіба що під час трансляції в інтернеті. За київським часом сонячне затемнення розпочнеться 13 липня о 4:48, максимального апогею досягне о 6:02. При цьому вже о 7:13 Сонце знову вийде з-за Місяця.

Як Сонячне затемнення впливає на Землю

Науковці стверджують, що існує вплив затемнення на біологічні процеси на Землі. Так, група українських дослідників виявила, що під час повного сонячного затемнення 11 серпня 1999 року у Болгарії відбулось зниження температури повітря на 6 – 7 градусів Цельсія.

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Окрім того, перед затемненням змінюється поведінка птахів та комах. Так, ластівки збиралися великі зграї, те ж саме зробили і мартини. Птахи продовжували летіти навіть враховуючи погану видимість. За 2 хвилини до повної фази почало поступово затихати цвіркотіння комах. До кінця часткової фази активність тварин повернулася до звичайного добового ритму.

Що таке сонячне затемнення? У цей період Місяць розміщений між Сонцем і Землею і тим самим затьмарює сонячне світло. Протягом року відбувається щонайменше два затемнення Сонця, але не більше п'яти.

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Теги: Техно Космос Сонце
Джерело: 24 Канал
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