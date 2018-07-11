Сонячне затемнення у липні: як воно вплине на здоров'я

Сонячне затемнення 13 липня буде частковим, та і такі незначні зміни у небі можуть серйозно вплинути на здоров'я певних верств населення.

Сонячне затемнення 13 липня 2018 року завдати істотної шкоди фізичному здоров'ю людини не може, але може бути присутній певний дискомфорт.

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Лікарі попереджають – сонячне затемнення може негативно позначитися на самопочутті навіть здорової людини. Вплив цього явища на поведінку і самопочуття людини можна відчувати за два тижні до її настання.

Як впливає на людей сонячне затемнення

Найбільше вплив від затемнення відчуватимуть люди з ендокринними та серцево-судинними захворюваннями, гіпертоніки та метеозалежні.

Зокрема, як підтвердили дослідження, за годину після початку затемнення у 70% гіпертоніків піднімається артеріальний тиск, судини звужуються, а серце збільшує потужність викиду крові, через що кров нерівномірно надходить до півкуль головного мозку.

Відчує вплив і нервова система – в організмі йде дуже потужне навантаження на систему регуляції, вона фактично перевіряється на міцність.

Також негативний вплив від затемнення можуть відчувати люди, які зараз проходять курси лікування від якого-небудь захворювання.

Медики додають, аби сердечникам полегшити вплив затемнення на організм, можна випити кілька крапель "медичного коньяку" – настоянку глоду. Вона має тонізуючу дію, регулює роботу судин, зокрема, відновить кровотік.

Окрім того, сонячне затемнення викликає у людей і тварин почуття тривоги, може розвинутися стан внутрішнього душевного дисонансу.

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