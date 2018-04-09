Вчені повідомили, що сонячні торнадо не є аналогами земних атмосферних вихорів

Вчені, відслідкувавши напрямок руху плазми в структурах сонячних торнадо, дійшли висновку, що вони більше схожі на протуберанці або волокна, які складаються із відносно холодної плазми.

Про це 3 квітня повідомили дослідники на Європейському тижні астрономії та космічних наук.

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Щоб зрозуміти природу таких плазмових структур група астрономів на чолі з Ніколасом Ламброссом проаналізувала дані з трьох космічних апаратів (IRIS, Hinode, SDO) і наземних сонячних обсерваторій, отримані в липні 2014 року. Вчені змогли визначити, що магнітне поле в сонячному торнадо направлено горизонтально, а не вертикально, як у вулканічних протуберанцях, при цьому напруженість магнітного поля біля основи структури становить близько 30 Гаусів. Завдяки ефекту Доплера вдалося дізнатися швидкість руху плазми, яка склала близько 65 кілометрів на секунду, довжина торнадоподібних утворень при цьому становить близько 80 тисяч кілометрів.

Торнадо на Сонці – дивіться відео

Виходить, що торнадо більше схожі на протуберанці або волокна, що складаються з відносно холодної плазми, а результати спостережень не можуть бути інтерпретовані як обертання плазми всередині утворення. Видиме для земного спостерігача «обертання», швидше за все, проекція на площину неба руху плазми уздовж ліній магнітного поля. Питання про природу цих плазмових структур залишається відкритим і результати роботи накладають необхідні обмеження на майбутні моделі магнітних полів в таких утвореннях та рух плазми в них.



Композитне зображення "торнадоподібного" протуберанця, отримане 15 липня 2014 року в екстремальному ультрафіолетовому діапазоні

Варто зазначити, що торнадоподібні плазмові утворення вперше спостерігалися на Сонці ще на початку XX століття, новий сплеск інтересу до них почався кілька років тому, коли космічна обсерваторія SDO отримала зображення цих структур з хорошою роздільною здатністю. На отриманих відео і фотографіях було видно гігантські структури, що обертаються, схожі на земні торнадо, які висіли над фотосферою. Раніше передбачалося, що заряджені частинки в цих утвореннях рухаються уздовж силових ліній магнітних по спіралі і можуть відігравати важливу роль в нагріванні речовини сонячної корони.

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Що таке протуберанці? Світлі утворення з розжарених газів, що спостерігаються у вигляді яскравих виступів різноманітної форми на краях сонячного диска. Якщо протуберанець виникає на фоні сонячного диску, то, завдяки нижчій температурі плазми, він виглядає темнішим, ніж тло.