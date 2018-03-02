Сонячний гурт з Білорусі Naviband підкорив українців своєю щирістю: фото

Білоруський гурт Naviband знову завітав до України в турі з новим альбомом "Адной Дарогай". Це четверта платівка гурту, до якої увійшло 9 треків. Усі пісні альбому написані білоруською мовою. Музиканти дали концерти в Києві та у Львові – це був їх перший концерт у улюбленому місті, де вони були не раз, але ще не виступали раніше.

Новий лонгплей команди, яка представляла Білорусь на останньому Євробаченні в Києві, і завдяки якій вперше в історії у фіналі конкурсу прозвучала пісня білоруською мовою, – це загорнена в драйвовий інді-фолк-поп пігулка, начинена позитивом і любов'ю.

Читайте також: "Все во мне": Тіна Кароль презентувала новий ніжний відеокліп

Солісти гурту Артем Лук'яненко та Ксенія Жук – про альбом: "Відразу ж після участі в конкурсі Євробачення ми всім гуртом усамітнилися на хуторі в 300 км від Мінська, де і була написана більша частина цього альбому – ми просто виставляли інструменти прямо посеред поля і репетирували. Записаний альбом був на студії у великого майстра своєї справи, звукорежисера гурті BRUTTO та Ляпис-98 Андрія Бобровка. "Адной Дарогай" – живий, натуральний, світлий і дуже щирий альбом, просочений любов'ю до рідної мови, рідної землі, музики, життя і, звичайно ж, один до одного".

Білоруський гурт Naviband

Слухайте альбом "Адной Дарогай":

А за кілька днів до виходу альбому Naviband виклали в мережу красивий різдвяний кліп на пісню "А дзе жывеш ты?".

Дивіться кліп Naviband "А дзе жывеш ты?":

Поряд з вокалом, промениста музика білорусів будується навколо акустичної гітари, що не дивно, враховуючи, що спочатку група була дуетом Артема і Ксенії. Привітом тим добрим часам на "Адной Дарогай" стала прониклива "Навальніца". У нинішньому ж форматі квінтет Naviband дозволяє собі і прикрашений фортепіанними партіями заводний гітарний поп-рок ( "Як Я Жиў Без Цябе"), і акустичний симбіоз дрім-попу та брейк-біту ( "Восени"), і замішані на кореневому блюзі епічні балади ( "Мы Прачынаемся")".

Усі фото – Володимир Осипенко​

Хто такі Naviband?



Це відомий у Білорусі гурт, що був створений музикантами Артемом Лук'яненком і Ксенією Жук. Вони створюють музику у стилі інді-поп та фольк-рок.