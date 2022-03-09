Експерти кажуть, що ця ситуація спричинить дефіцит рафінованої та бутильованої олії для європейських домогосподарств.

До теми Україна призупиняє експорт певних продуктів: що увійшло до цього переліку

Вторгнення Росії закрило українські порти, зупинивши експорт багатьох продуктів, зокрема олії. На Україну припадає половина всіх поставок олії, а переробні фабрики наразі зупинені.

У торговій групі Європейського Союзу зазначають, що ці обсяги не можна замінити за короткий термін. Зазвичай ЄС закуповує в України близько 200 тисяч олії на місяць — приблизно від 35% до 45% від її потреб, і запасів на місцях вистачить лише на 4 – 6 тижнів.

Після закінчення цього періоду, ймовірно, відсутність доступності сирої олії та обмежені альтернативи призведуть до дефіциту. Це відчуватиметься на рівні споживача,

– заявила брюссельська група.

Додамо, що орієнтовні ціни на пшеницю, яка є основною експортною поставкою України, зросли за останній тиждень на 40%.

Цікаво, що компанія Kernel Holding SA повідомила, що сотні її співробітників приєдналися до ЗСУ.