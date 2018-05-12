Соняшникова чи оливкова: медики назвали шкідливу олію

Науковці порівняли шкоду від соняшникової та оливкової олії, зазначивши, що тривале вживання в їжу соняшникової олії призводить до серйозних проблем з печінкою.

Таку заяву зробили вчені з Гранадського університету, передає "Телеграф".

Вони провели експерименти на щурах – за допомогою електронного мікроскопа науковці спостерігали за реакцією печінки щурів на вживання оливкової та соняшникової олії.

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Здоровішою виявилась печінка у тої групи гризунів, яка вживала у їжу оливкову олію.

А от у щурів, яких підгодовували соняшниковою олією, спостерігався фіброз і ультраструктурні зміни тканин печінки.

Окрім того, соняшникова олія підвищує ризик захворіти на метаболічний неалкогольний стеатогепатит – запальний процес печінки.

Соняшникова олія шкідливіша за оливкову