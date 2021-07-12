Судять за рейдерство: соратника Киви Олега Ширяєва залишили в СІЗО

У Харкові продовжили утримання під вартою соратника депутата Киви Олега Ширяєва. Він проведе в слідчому ізоляторі щонайменше наступні 2 місяці. Його судять за рейдерське захоплення.

Таке рішення ухвалили на засіданні Київського районного суду. Воно розпочалося о 9 годині ранку 12 липня.

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Правоохоронці біля приміщення суду / Фото Суспільного

Чому залиши в СІЗО

Клопотання про утримання під вартою подав прокурор. Також він навів ризики, чому Ширяєву не можна обрати інший запобіжний захід і обрати суму застави.

Зокрема прокурор зазначив, що раніше Ширяєв переховувався від органів досудового розслідування. Ймовірно, він це робив, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Що сказав адвокат

Захисники підсудного сказали, що наведені аргументи спростовують абсолютно всі ризики у клопотанні про продовження строку тримання під вартою. Вони, нібито, свідчать про відсутність нових ризиків.

Адвокат Ширяєва вважає клопотання необґрунтованим. Також він зазначив, що воно "не підлягає задоволенню".



Засідання суду з Ширяєвим / Фото Суспільного

Яка версія підсудного

Сам Ширяєв заявив у суді, що він є учасником АТО. Тому припущення того, що він може переховуватись від органів слідства на непідконтрольних Україні територіях назвав "обурливими та образливими".

Також сказав, що сторона обвинувачення не надала суду жодних доказів ухилення від слідства.

Розслідування тривало приблизно 3 роки. За цей час жодним чином жоден свідок та потерпілий не звернулися до правоохоронних органів з повідомленням, що я впливаю чи то на свідків, чи то на потерпілих. Тому це знову голослівне припущення обвинувачення,

– додав Ширяєв

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Що цьому передувало