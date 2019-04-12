Соратника Ассанжа затримали в Еквадорі при спробі втекти з країни

Близького соратника засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа затримали в Еквадорі. Поліція затримала його в аеропорту Кіто при спробі вилетіти з Еквадору в Японію.

За словами глави еквадорського МВС, затриманий – шведського походження. Він жив в республіці і підтримував тісний контакт з колишнім керівником зовнішньополітичного відомства Рікардо Патина, повідомило видання El Universo.

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Міністр внутрішніх справ країни Маріа Паула Рома зауважила, що згідно з даними чоловік, який потрапив в руки поліції кілька разів виїжджав з главою МЗС до Перу, Іспанії та інших країн.

Пан Ассанж через свою організацію WikiLeaks втручався не тільки в справи інших держав за межами Еквадору, але і в Еквадорі,

– підкреслила Ромо.

Також слідчі перевіряють інформацію про двох російських хакерів, які нібито знаходяться або знаходились в країні і пов'язані з WikiLeaks. Міністр Паула Рома зазначила, що вони фігурують в серії розслідувань і поки нової інформації на цю тему у поліції немає.

Це не та тема, до якої ми можемо дозволити собі ставитися легковажно. Йдеться про скоєння злочинів, і ми не дозволимо зробити з Еквадору центр міжнародного піратства,

– заявила Рома.

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж був арештований у Лондоні на вимогу США. Еквадор позбавив його притулку на території свого посольства. На території посольства Еквадору у Лондоні Джуліан Ассанж провів майже 7 років. Президент Еквадору Ленін Морено заявив, що Ассанж був позбавлений притулку через порушення міжнародних конвенцій та через агресивну поведінку.

Хто такий Джуліан Ассанж?Це австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks. На її сайті розміщені секретні документи та матеріали, які викривають багатьох світових лідерів. У 2010 році шведські правоохоронні органи звинуватили Ассанжа в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні та звернулися до Великобританії з вимогою про екстрадицію.



У 2012 році британський суд ухвалив рішення про арешт і видачу Ассанжа Стокгольму. Відтоді засновник WikiLeaks переховувався у будівлі посольства Еквадору у Лондоні.

Джуліана Ассанжа арештували у Лондоні: дивіться відео