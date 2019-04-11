Соратника президента Кононенка викликали на допит до НАБУ у справі про оборудки в енергетиці

Національне антикорупційне бюро викликало на допит соратника президента і заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Раді Ігоря Кононенка, а також бізнесменів Григорія та Ігоря Суркісів.

Чому Конененка і Суркісів хоче допитати НАБУ?

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Причиною для цього стало розслідування журналістів програми "Схеми: корупція в деталях". Вони опублікували записи телефонних розмов за участю Кононенка та братів Суркісів. На цих записах учасники обговорювали схему з виведення сотень мільйонів гривень із державних обленерго.

"З урахуванням відомостей, викладених у розслідуванні, Національним бюро викликано на допит осіб, які згадуються у відповідному сюжеті, у тому числі Кононенка І.В, Суркіса Г.М, Суркіса І.Р", – мовиться у відповіді НАБУ на запит журналістів "Радіо Свобода".

Журналісти передали детективам НАБУ записи розмов голови ПАТ "Енергомережа" Дмитра Крючкова з Кононенком і братами Суркісами. Згодом ці записи долучили до матеріалів офіційного розслідування.



Фігуранти розслідування журналістів

Що відомо про махінації у сфері енергетики України? Журналісти програми "Схеми" отримали записи розмов, які охоплюють період весни-літа 2015 року. Учасниками розмов були нині розшукуваний екс-голова правління ПрАТ "ХК "Енергомережа" Дмитро Крючков, бізнес-партнер Петра Порошенка Ігор Кононенко, бізнесмени брати Суркіси та нардеп від "Народного фронту" Ігор Котвіцький.



Вони обговорювали незаконні способи отримання і збереження контролю над "Запоріжжяобленерго", "Черкасиобленерго" та "Харківобленерго". Контрольні пакети акцій цих компаній належать державі. Крім того, багато розмов стосуються розподілу між учасниками схеми значних сум готівкою.



Зараз НАБУ розслідує справи, з яких вбачається, що Крючков та інші особи завдали збитків державним обленерго на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень.

Дивіться відео розслідування журналістів програми "Схеми" про махінації в енергетиці: