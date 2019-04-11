16:25
11 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путіна всі ігнорують. За матюки – в'язниця
      Вєсті Кремля
      23:51, 10 квітня
      Вєсті.UA: Чи залишиться Луценко на посаді. Яких звірят колекціонує Мосійчук
      Вєсті.UA
      19:39, 10 квітня
      Рейдерство за згодою судів: шокуючі злочини, в яких є постраждалі та нема винуватих
      ЦРУ
      09:00, 5 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 2
      Згадати все
      21:39, 10 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Соратника президента Кононенка викликали на допит до НАБУ у справі про оборудки в енергетиці

      347 Читать новость на русском
      Кононенка допитають у НАБУ у справі про махінації з обленерго
      Кононенка допитають у НАБУ у справі про махінації з обленерго / Фото з відкритих джерел

      Національне антикорупційне бюро викликало на допит соратника президента і заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Раді Ігоря Кононенка, а також бізнесменів Григорія та Ігоря Суркісів.

      Чому Конененка і Суркісів хоче допитати НАБУ?

      Читайте також: 7 мільйонів доходу, дорогі годинники і оренда будинку в Іспанії: декларація Кононенка

      Причиною для цього стало розслідування журналістів програми "Схеми: корупція в деталях". Вони опублікували записи телефонних розмов за участю Кононенка та братів Суркісів. На цих записах учасники обговорювали схему з виведення сотень мільйонів гривень із державних обленерго.

      "З урахуванням відомостей, викладених у розслідуванні, Національним бюро викликано на допит осіб, які згадуються у відповідному сюжеті, у тому числі Кононенка І.В, Суркіса Г.М, Суркіса І.Р", – мовиться у відповіді НАБУ на запит журналістів "Радіо Свобода".

      Журналісти передали детективам НАБУ записи розмов голови ПАТ "Енергомережа" Дмитра Крючкова з Кононенком і братами Суркісами. Згодом ці записи долучили до матеріалів офіційного розслідування.

      корупція махінації енергетика Кононенко Суркіс Крючков НАБУ
      Фігуранти розслідування журналістів

      Що відомо про махінації у сфері енергетики України? Журналісти програми "Схеми" отримали записи розмов, які охоплюють період весни-літа 2015 року. Учасниками розмов були нині розшукуваний екс-голова правління ПрАТ "ХК "Енергомережа" Дмитро Крючков, бізнес-партнер Петра Порошенка Ігор Кононенко, бізнесмени брати Суркіси та нардеп від "Народного фронту" Ігор Котвіцький.

      Вони обговорювали незаконні способи отримання і збереження контролю над "Запоріжжяобленерго", "Черкасиобленерго" та "Харківобленерго". Контрольні пакети акцій цих компаній належать державі. Крім того, багато розмов стосуються розподілу між учасниками схеми значних сум готівкою.

      Зараз НАБУ розслідує справи, з яких вбачається, що Крючков та інші особи завдали збитків державним обленерго на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень.

      Дивіться відео розслідування журналістів програми "Схеми" про махінації в енергетиці:

       

      blog_ava
      Тотальний фейл: Насіров програв суд лікарю і тепер сам має заплатити
      сьогодні
      3659
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Ігор Кононенко Корупція НАБУ ЗМІ Журналісти Розслідування Енергетика
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Не час для емоцій, або Скільки українців заявили, що підуть голосувати в другому турі?
      сьогодні , 16:03 Не час для емоцій, або Скільки українців заявили, що підуть голосувати в другому турі?
      Анастасія Кримова 689
      Я залишив команду на хорошій ноті – чемпіонів Європи, які перемогли всіх, – Дмитро Сосновський
      сьогодні , 16:01 Я залишив команду на хорошій ноті – чемпіонів Європи, які перемогли всіх, – Дмитро Сосновський
      Станіслав Безушко 51
      Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      8 квітня , 09:30 Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      Хто така Марта Борщ і яку посаду може отримати в команді Зеленського
      сьогодні , 15:21 Хто така Марта Борщ і яку посаду може отримати в команді Зеленського
      Наталя Боднар 2178
      Оприлюднили перші рейтинги кандидатів другого туру: хто і чому лідирує?
      сьогодні , 15:06 Оприлюднили перші рейтинги кандидатів другого туру: хто і чому лідирує?
      Артем Овдієнко 1836
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук