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      Соратника Труханова в Одесі обікрали на майже 2 мільйони гривень: зникли дорогоцінні годинники

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      У депутата вкрали коштовний годинник Ulysse Nardin", вартістю 20 тисяч доларів / ebay.com

      Депутат Одеської міської ради, який є членом фракції "Довіряй справам", постраждав від дій злодія. Він залишив соратника Труханова без солідної суми грошей і колекції дорогих годинників.

      Злочин стався ще 23 листопада 2019 року. Про це повідомляє "Думська" із посиланням на матеріали досудового розслідування.

      До теми: Услід за автомобілем в Одесі спалили магазин соратника Труханова: відео

      Злодій проник до приватного будинку депутата і викрав 18750 євро і 2 тисячі доларів, які зберігалися у сейфі на другому поверсі. Крім того, трофеями крадія стали:

      • наручний годинник "Ulysse Nardin", вартістю 20 тисяч доларів,
      • наручний годинник "Graham" за 3 тисячі доларів,
      • наручний годинник "Frederique Constant" вартістю 1500 доларів,
      • наручний годинник "Breguet 566" вартістю 28 тисяч.

      Загальна сума матеріальних збитків склала 1 мільйон 803 тисячі гривень.

      Ім'я депутата поки не відоме. У деклараціях депутатів від "Довіряй справам" конкретно такого набору матеріальних цінностей немає ні у кого.

      Відзначимо, що соратники Труханова не вперше за останній час потерпають від зловмисників. 16 грудня в Одесі на вулиці Артилерійській згорів позашляховик соратника мера Одеси Олександра Ахмерова. Очевидці стверджують, що його підпалили за допомогою пляшки з запальною сумішшю.

      Через два дні також спалили магазин чаю та кави "Купаж", що належить тому ж Ахмерову.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси Геннадій Труханов Кримінальні новини
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