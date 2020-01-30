Соратники Деркача привласнили землю під Києвом на мільярд гривень, за справу взялась СБУ

Співробітники СБУ викрили факт незаконного заволодіння землею під Києвом, вартість якої становить майже 1 мільярд гривень. Мовиться про оборудку чиновників з оточення народного депутата України Андрія Деркача.

Загалом керівництво районного відділення держгеокадастру та Обухівської райдержадміністрації незаконно перевело у приватну власність 23 земельні ділянки площею 42 гектари, повідомляє СБУ.

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Ці землі перебувають у ландшафтному заказнику місцевого значення "озеро Конча" та належать до природно-заповідного фонду України. Втім вони були незаконно переоформлені на людей, пов'язаних з замовником схеми.

Печерський райсуд наклав арешт на усі 23 ділянки, що не дозволило злодіям здійснити їх перепродаж. Водночас СБУ зареєструвала кримінальну справу за фактом зловживання владою, що спричинило важкі наслідки. Причетним до незаконної схеми загрожує ув'язнення до 6 років.

У цей час здійснюються процесуальні заходи, що необхідні для того, аби повернути вкрадені землі у державну власність. Паралельно у справі триває досудове слідство.

Про яку саме землю та схему мовиться

Про крадіжку землі в елітній Конча-Заспі ще у травні 2019 року повідомляли журналісти "Наших грошей". Там розповіли, що до схеми причетні чиновники, близькі до народного депутата Андрія Деркача.

Усю державну землю переоформили на чотирьох людей, які мають тісні зв'язки з Андрієм Деркачем та його дружиною Оксаною Тереховою.

Втім сам депутат стверджував, що не має жодного відношення до цієї землі.



Кому з оточення Деркача належить земля

Що відомо про Андрія Деркача?Андрій Деркач безперервно є народним депутатом з 1998 року. За цей час він змінив п'ять партій та політичних об'єднань. Голосував за "диктаторські закони" Януковича.



Саме він подав позов до Окружного адмінсуду Києва із вимогою надати докази існування парламентської коаліції. Доказів не знайшлося, це дало підстави розпустити Верховну Раду і оголосити дострокові вибори. За два десятиліття кар'єри парламентаря Андрій Деркач став найбагатшим нардепом від Сумської області.