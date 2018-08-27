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Соромно дивитися: в мережі розкритикували відвертий танець Тищенка на шоу "Танці з зірками"

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Микола Тищенко та Анастасія Кумейко
Микола Тищенко та Анастасія Кумейко / Танці з зірками 2018

26 серпня відбулась прем’єра танцювального шоу "Танці з зірками 2018", в якому відомі ведучі, актори та співаки змагатимуться за звання найкращих зірок на паркеті. Однак один із 14-ти учасників відомий ресторатор та телеведучий Микола Тищенко отримав шквал критики після свого виступу.

"Альфа-самець" Микола Тищенко вийшов на паркет із запальною екс-співачкою Анастасією Кумейко, більш відомою як DJ NANA. Ресторатор виступив у ролі сушиста, а його партнерка по сальсі – дівчиною, з тіла якої мають їсти страви.

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Зауважимо, що такі образи сподобались не всім суддям. Катерина Кухар наголосила, що танець був досить вульгарним. Монатік та Влад Яма дали поради танцівникам. Загальний бал виступу – 13 балів.

Користувачі у соціальних мережах розділилися на два табори – декому сподобався виступ Тищенка, а інші розкритикували.

"Тищенко занадто бундючно поводиться на цьому шоу. Свої 13 балів він заслужив", "Я бізнесмен, я телеведучий, я альфа-самець і ще я цілую собі руки щоночі. О, так...", "Щось Тищенко мене розчарував, не так танцем, скільки поведінкою", – пишуть Інтернет-юзери.

Окрему увагу приділили й поцілунку Миколи Тищенка з партнеркою під кінець танцю.

"Поцілунок в губи в кінці виступу – це зайве. Тищенко, ти ж одружений. Негарно по відношенню до матері твоєї дитини", – наголосив один з користувачів соціальних мереж.

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Микола Тищенко та Анастасія Кумейко на шоу "Танці з зірками 2018"

 

Сам Микола Тищенко також прокоментував виступ на своїй сторінці в Instagram.

"Шоу є Шоу! Це було весело", – написав ресторатор.

 

Шоу есть Шоу! Это было весело! #тінціззірками

Допис, поширений Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko)

 

Крім того, дружина Тищенка Алла Барановська пожартувала щодо активного обговорення у соціальних мережах виступу її чоловіка.

"Круто, коли з 6 голих сідниць на паркеті так активно обговорювали тільки нашу партнерку, а решта пройшли стороною... Попрошу Нану одягти плаття в підлогу і груди заховати до наступного ефіру", – прокоментувала дружина Миколи.

 

Первое правило шоу «Танцев со звёздами» не заходить в Инстаграм в вс и пн после эфира))) И ничего не читать)) Сегодня все участники шоу узнали о себе много нового, каждого обложили как могли, но и немного похвалили В комментах такие дебаты p.s. А я публикую самый “развратный” номер эфира для тех, кто вчера не успел посмотреть Круто, когда из 6 голых поп на паркете так активно обсуждали только нашу партнершу, а остальные прошли стороной!)))) Ребята уже на тренировке, попрошу надеть на Нану платье в пол и грудь спрятать к след эфиру))) Часть 1 #танціззірками @nikolaytyshchenko @anastasia_domination

Допис, поширений Alla Baranovskaya (@allabonya)

 

"Танці з зірками 2018" 1 випуск дивитись онлайн – виступ Миколи Тищенка та Nana

 

Теги: LifeStyle Скандал
Джерело: 24 Канал
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