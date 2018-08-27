Соромно дивитися: в мережі розкритикували відвертий танець Тищенка на шоу "Танці з зірками"

26 серпня відбулась прем’єра танцювального шоу "Танці з зірками 2018", в якому відомі ведучі, актори та співаки змагатимуться за звання найкращих зірок на паркеті. Однак один із 14-ти учасників відомий ресторатор та телеведучий Микола Тищенко отримав шквал критики після свого виступу.

"Альфа-самець" Микола Тищенко вийшов на паркет із запальною екс-співачкою Анастасією Кумейко, більш відомою як DJ NANA. Ресторатор виступив у ролі сушиста, а його партнерка по сальсі – дівчиною, з тіла якої мають їсти страви.

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Зауважимо, що такі образи сподобались не всім суддям. Катерина Кухар наголосила, що танець був досить вульгарним. Монатік та Влад Яма дали поради танцівникам. Загальний бал виступу – 13 балів.

Користувачі у соціальних мережах розділилися на два табори – декому сподобався виступ Тищенка, а інші розкритикували.

"Тищенко занадто бундючно поводиться на цьому шоу. Свої 13 балів він заслужив", "Я бізнесмен, я телеведучий, я альфа-самець і ще я цілую собі руки щоночі. О, так...", "Щось Тищенко мене розчарував, не так танцем, скільки поведінкою", – пишуть Інтернет-юзери.

Окрему увагу приділили й поцілунку Миколи Тищенка з партнеркою під кінець танцю.

"Поцілунок в губи в кінці виступу – це зайве. Тищенко, ти ж одружений. Негарно по відношенню до матері твоєї дитини", – наголосив один з користувачів соціальних мереж.



Микола Тищенко та Анастасія Кумейко на шоу "Танці з зірками 2018"

Сам Микола Тищенко також прокоментував виступ на своїй сторінці в Instagram.

"Шоу є Шоу! Це було весело", – написав ресторатор.

Крім того, дружина Тищенка Алла Барановська пожартувала щодо активного обговорення у соціальних мережах виступу її чоловіка.

"Круто, коли з 6 голих сідниць на паркеті так активно обговорювали тільки нашу партнерку, а решта пройшли стороною... Попрошу Нану одягти плаття в підлогу і груди заховати до наступного ефіру", – прокоментувала дружина Миколи.

"Танці з зірками 2018" 1 випуск дивитись онлайн – виступ Миколи Тищенка та Nana