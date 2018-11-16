"Соромно писати Вам лист із спокою та ситості", – британський режисер звернувся до Сенцова

У рамках Міжнародного дня ув'язненого письменника, який відзначають 15 листопада, британський драматург, режисер, кіносценарист та критик Том Стоппард написав листа українському політв'язню, режисеру Олегу Сенцову.

Лист опублікувала у себе на сайті міжнародна організація професійних письменників та перекладачів PEN International.

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Британський режисер розповів, що ставить п'єсу в Нью-Йорку, у якій бізнесмен говорить журналістці, що її треба заслати у Сибір за статтю.

Том Стоппард зазначив, що декілька днів тому побачив фільм про Сенцова і йому стало соромно писати лист Олегу із "спокою та ситості". Британець наголосив, що побачив на екрані людину, чия моральність набагато вища за моральність системи, яка засудила його.

"Я не забуду вашого звернення до суддів. Справа не тільки у словах, а й у ввічливому достоїнстві, яке ви проявили, зіштовхнувшись з механізмом цинічної та мстивої системи",

— написав Стоппард.

"Висловити Вам свою глибоку повагу – велика честь для мене", – завершив своє звернення режисер.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.