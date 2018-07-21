23:16
21 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
23°C 18°C
  • неділя
    24°C 17°C
  • понеділок
    24°C 17°C
  • вівторок
    25°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

"Сором'язлива" Кім Кардашян засвітила голі сідниці: фото

729 Читать новость на русском
Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram

37-річна світська левиця Кім Кардашян вкотре хизується перед прихильниками у соціальних мережах своїми пишними формами. Однак цього разу героїня реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" заявила, що вона досить сором'язлива.

Кім опублікувала знімки, де позує біля басейну у білому міні-бікіні, на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Найдешевші люди в світі: знаменитий дизайнер публічно образив сім’ю Кардашян

"Я дуже сором'язлива", – прокоментувала своє фото зірка.

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram

Кім також не забуває рекламувати свої парфуми з нової колекції KKW Fragrance. На фото – аромат "Персик", який презентований у відповідному флаконі-емодзі.

Зазначимо, що світська левиця легко заробляє гроші завдяки рекламі на своїй сторінці в Instagram. За перші п'ять хвилин продажів нової лінійки ароматів – Кім отримала понад 5 мільйонів доларів. 

Кім Кардашян
Кім Кардашян / Instagram

Теги: LifeStyle Еротика Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук