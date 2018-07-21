"Сором'язлива" Кім Кардашян засвітила голі сідниці: фото

37-річна світська левиця Кім Кардашян вкотре хизується перед прихильниками у соціальних мережах своїми пишними формами. Однак цього разу героїня реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" заявила, що вона досить сором'язлива.

Кім опублікувала знімки, де позує біля басейну у білому міні-бікіні, на своїй сторінці в Instagram.

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"Я дуже сором'язлива", – прокоментувала своє фото зірка.



Кім Кардашян / Instagram

Кім також не забуває рекламувати свої парфуми з нової колекції KKW Fragrance. На фото – аромат "Персик", який презентований у відповідному флаконі-емодзі.

Зазначимо, що світська левиця легко заробляє гроші завдяки рекламі на своїй сторінці в Instagram. За перші п'ять хвилин продажів нової лінійки ароматів – Кім отримала понад 5 мільйонів доларів.



Кім Кардашян / Instagram