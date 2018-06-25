"Сортуй – планету рятуй": еко-активісти намагаються врятувати країну від сміттєвого колапсу

Самотужки еко-активісти відкривають сортувальні станції і вивозять сміття на переробку, а деякі навіть отримують за це не маленький прибуток.

Колишня підсобка еко-активістки Інни стала міні-станцією сортування сміття.

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Використовують її тепер мешканці усього будинку.

Люди почали підключатися, зараз ви вже можете побачити по позиціям скільки всього ми збираємо, а починали лише зі скла та пластику. Це роблять дуже багато свідомих людей,

– сказала активістка Інна Біла.

Ця сортувальна станція працює рік. Результат є, кажуть люди. У подвір'ї – чистіше, до того ж на смітті непогано заробляють.

За першу партію ми отримали 2500 тисяч гривень. І дійсно, коли ти пишеш в чат "Народ, сусіди вітаю! Наш бюджет поповнився на 2500 тисяч гривень", люди були в шоці і дійсно мотивує фінансова сторона,

– додала Інна.

Вже більш як півроку українців сортувати відходи зобов'язує закон. За це навіть передбачений штраф - від трьохсот до майже півтори тисячі гривень. Але по факту нікого не штрафують.



Еко-активісти закликають українців сортувати сміття

Красномовна ілюстрація – переповнені несортованими відходами баки для роздільного збирання сміття. Відходи з них, як зазвичай, вивозять просто на сміттєзвалище, а сортувальні станції створюють за підтримки активістів.

Це станція повного циклу, сюди люди приносять вторсировину, вони розкладають її дуже щільно, тут відбувається глибоке сортування сміття, навіть така пластикова пляшка розподіляється по кольорах та за типами, олія окремо, прозора окремо, біла окремо і т.д, – зазначила керівниця ГО "Україна без сміття" Євгенія Аратовська.

Потім це сміття пресують і відвантажують до заготовельників або ж до переробників. Заводи в Україні теж є. Однак, парадокс – сировину їм часто доводиться купувати.

Ми імпортуємо папір щороку на 55 мільйонів доларів. Тобто компанії, які переробляють папір, імпортують макулатуру за півтора євро за кілограм – 45 гривен. А папір, який можна виготовляти в нашій країні коштує 3-5 гривень. Через, що зростає ціна товарів в середині країни,

– розповіла Євгенія Аратовська.

Адже в Україні викинути сміття дешевше ніж переробити. Тож брати на себе такий бізнес поки ніхто не наважується.

Досі в нас в країні не вирішено, а хто має заплатити за ту неймовірну кількість контейнерів під будинками, а також за логістику сортованих відходів на досортування на складування, пресування і логістику до заводів. Ось цей весь процес є дуже і дуже збитковий,

– запевнила керівниця ГО "Україна без сміття".

Активісти закликають людей взяти ініціативу на себе. Якщо не зручно приносити вторсировину до станцій, можна залишити її біля смітника.

Безхатченки будуть дуже щасливі що їм залишили цю вторсировину біля контейнеру, вона там не буде застоюватись, максимум півгодини, і її заберуть. В будь-якому випадку це потрапить не на сміттєзвалище, а на переробку,

– прокоментував активіст Олександр Македонський.

Але найскладніще кажуть, навчити людей сортувати сміття. Наприклад, діти вже знають, чому це важливо робити.