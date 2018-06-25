09:51
25 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
21°C 7°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    26°C 17°C
  • четвер
    27°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

"Сортуй – планету рятуй": еко-активісти намагаються врятувати країну від сміттєвого колапсу

37 Читать новость на русском

Самотужки еко-активісти відкривають сортувальні станції і вивозять сміття на переробку, а деякі навіть отримують за це не маленький прибуток.

Колишня підсобка еко-активістки Інни стала міні-станцією сортування сміття.

Читайте також: Українці готові сортувати сміття, – еко-активісти

Використовують її тепер мешканці усього будинку.

Люди почали підключатися, зараз ви вже можете побачити по позиціям скільки всього ми збираємо, а починали лише зі скла та пластику. Це роблять дуже багато свідомих людей,
– сказала активістка Інна Біла.

Ця сортувальна станція працює рік. Результат є, кажуть люди. У подвір'ї – чистіше, до того ж на смітті непогано заробляють.

За першу партію ми отримали 2500 тисяч гривень. І дійсно, коли ти пишеш в чат "Народ, сусіди вітаю! Наш бюджет поповнився на 2500 тисяч гривень", люди були в шоці і дійсно мотивує фінансова сторона,
– додала Інна.

Вже більш як півроку українців сортувати відходи зобов'язує закон. За це навіть передбачений штраф - від трьохсот до майже півтори тисячі гривень. Але по факту нікого не штрафують.

Еко-активісти закликають українців сортувати сміття
Еко-активісти закликають українців сортувати сміття

Красномовна ілюстрація – переповнені несортованими відходами баки для роздільного збирання сміття. Відходи з них, як зазвичай, вивозять просто на сміттєзвалище, а сортувальні станції створюють за підтримки активістів.

Це станція повного циклу, сюди люди приносять вторсировину, вони розкладають її дуже щільно, тут відбувається глибоке сортування сміття, навіть така пластикова пляшка розподіляється по кольорах та за типами, олія окремо, прозора окремо, біла окремо і т.д, – зазначила керівниця ГО "Україна без сміття" Євгенія Аратовська.

Потім це сміття пресують і відвантажують до заготовельників або ж до переробників. Заводи в Україні теж є. Однак, парадокс – сировину їм часто доводиться купувати.

Ми імпортуємо папір щороку на 55 мільйонів доларів. Тобто компанії, які переробляють папір, імпортують макулатуру за півтора євро за кілограм – 45 гривен. А папір, який можна виготовляти в нашій країні коштує 3-5 гривень. Через, що зростає ціна товарів в середині країни,
– розповіла Євгенія Аратовська.

Адже в Україні викинути сміття дешевше ніж переробити. Тож брати на себе такий бізнес поки ніхто не наважується.

Досі в нас в країні не вирішено, а хто має заплатити за ту неймовірну кількість контейнерів під будинками, а також за логістику сортованих відходів на досортування на складування, пресування і логістику до заводів. Ось цей весь процес є дуже і дуже збитковий,
– запевнила керівниця ГО "Україна без сміття".

Активісти закликають людей взяти ініціативу на себе. Якщо не зручно приносити вторсировину до станцій, можна залишити її біля смітника.

Безхатченки будуть дуже щасливі що їм залишили цю вторсировину біля контейнеру, вона там не буде застоюватись, максимум півгодини, і її заберуть. В будь-якому випадку це потрапить не на сміттєзвалище, а на переробку,
– прокоментував активіст Олександр Македонський.

Але найскладніще кажуть, навчити людей сортувати сміття. Наприклад, діти вже знають, чому це важливо робити.

Автор: Вікторія Кутьїна
Теги: Новини України Екологія Гроші
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
В Луганске сейчас главная потребность – еда, людям не до обновок
сьогодні, 08:37 В Луганске сейчас главная потребность – еда, людям не до обновок
Ольга Черненко 500
Кейс Порошенка, "нечиста сила" РФ у футболі та підвищення пенсій у "ДНР", – топ-5 блогів тижня
24 червня, 22:00 Кейс Порошенка, "нечиста сила" РФ у футболі та підвищення пенсій у "ДНР", – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1348
Найсмішніші меми тижня: Порошенко відкрив знак та похолодання в Україні
24 червня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: Порошенко відкрив знак та похолодання в Україні
2549
Жахливий потоп у Тернополі та моторошні деталі розстрілу в кафе Києва – топ-5 відео тижня
24 червня, 19:30 Жахливий потоп у Тернополі та моторошні деталі розстрілу в кафе Києва – топ-5 відео тижня
2013
Гірке розчарування: чим обернеться пенсійна реформа Кремля для жителів Криму
24 червня, 19:01 Гірке розчарування: чим обернеться пенсійна реформа Кремля для жителів Криму
Блог Медіа 7118
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук