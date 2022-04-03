Український президент розповів, що сотні мирних людей – вбиті, закатовані, розстрілян. Їхні тіла лежать просто на вулицях. Про це він говорив 3 квітня у своєму зверненні, пише 24 канал.

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"Вбивці, які називають себе армією"

Зеленський підкреслив, що ворог замінував не лише територію, а й навіть тіла вбитих. Усюди – наслідки мародерства окупантів. "На нашій землі побувало концентроване зло", – додав він.

Вбивці, кати, ґвалтівники, мародери, які називають себе армією. І які заслуговують тільки на смерть після того, що вони зробили, – наголосив глава держави.

Зеленський звернувся до українців ввечері 3 квітня: дивіться відео